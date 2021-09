Spalletti “Per lo scudetto condominio di sette squadre”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Ad essere noi si sta bene. Ci sentiamo

coinvolti da questo affetto della città e dei tifosi, sappiamo

che ci sono dei momenti in cui si possono fare più punti, alcuni

meno. La viviamo con equilibrio. Non vogliamo nasconderci da

niente, ma quello dei candidati alla prima posizione è un

condominio di sette squadre e noi vogliamo assumerci il peso dei

nostri millesimali, ma non vogliamo le quote degli altri perchè

le parti sono uguali”. Lo ha dichiarato il tecnico del Napoli

Luciano Spalletti, alla vigilia della gara contro il Cagliari. “I millesimi sono uguali per tutti. Noi abbiamo avuto la fortuna che la società si è riorganizzata senza dover cedere molti calciatori” le parole del tecnico napoletano, atteso domani al match contro il Cagliari. “Mazzarri lo conosco bene, abitiamo vicini, ci divide solo un ponte. Mi aspetto un Cagliari organizzato, perchè Mazzarri sa organizzare le squadra. Con l’Empoli non hanno fatto una grande gara ma nella precedente con la Lazio hanno dimostrato di sapere già quello che lui chiede alla squadra. Ci vorrà il massimo delle nostre qualità, messe in un contesto di squadra” ha detto Spalletti. “I ragazzi oltre ad avere talento hanno la costante voglia di dare il massimo. Si stimolano a vicenda e questo è un fattore importante”.

(ITALPRESS).