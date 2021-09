CALCIO SERIE C – IL FOGGIA PAREGGIA CON LA JUVE STABIA

Di Lino Mongiello

Foggia, 26 settembre 2021. Il Foggia non riesce più a vincere ed anzi deve faticare per agguantare il pari contro una “cinica” Juve Stabia. Che fatica per i rossoneri, alle prese con schemi e condizione ancora da assimilare. C’è voluto un gran gol dai venti metri di Nicoletti per evitare il secondo ko di fila. Per la notevole mole di gioco e per qualche occasione gol create sicuramente ai punti avrebbero meritato Curcio e compagni. Ma nel calcio non c’è il verdetto come nella boxe e il Foggia dovrà migliorare e di parecchio in chiave offensiva. Soprattutto spetterà a Mister Zeman risolvere l’equivoco Curcio, apparso nel match contro le “vespe” ancor più un pesce fuor d’acqua. Di voglia di far bene e di tenuta atletica i ragazzi ne hanno dimostrata tanta. Lottando su ogni pallone e cercando sempre il dialogo così come esigono i dettami del tecnico boemo. Sul più bello però la macchina s’inceppa. E il meccanismo va corretto al più presto se si vuol essere protagonisti in questo difficile campionato. A costo di prendere delle decisioni dolorose ma indispensabili. Non sono bastati 97’ di dominio per tornare ad assaporare il gusto di una vittoria che non avrebbe fatto gridare allo scandalo. Al contrario, la “concreta” in attacco (1/1 al tiro) e compatta in difesa Juve Stabia, avrebbe potuto compiere l’impresa con il minimo sforzo. L’undici di Zeman è mancata ancora in fase offensiva. Dove le poche palle-gol costruite non sono state finalizzate. E’ purtroppo questo il refrain delle prime giornate di campionato. Non è servita nemmeno la grande prova di Merola a sfondare la solida difesa ospite. Il talentuoso attaccante è stato pure sfortunato. Dopo il vantaggio ospite, prima il palo, poi il grande intervento di Sarri, gli hanno negato la prima gioia in maglia rossonera. Proprio nel reparto offensivo Zeman dovrà trovare le opportune soluzioni. Nella conferenza post gara il tecnico boemo ha dichiarato che il campionato del Foggia comincerà ad Andria. Probabilmente ha già le idee chiare ed individuato i punti da migliorare. Tornando al match due sono le novità nell’undici iniziale rispetto alla trasferta di Latina: Garattoni al posto dello squalificato Martino e Merola per Di Grazia. Sin dalle prime battute i rossoneri intendono che non sarà una passeggiata. Gli ospiti sono concentrati e non vogliono concedere il minimo spazio. O palla o gambe. Mister Novellino è stato chiaro. E i suoi eseguono alla perfezione. Con la complicità del “permissivo” Sig. Luciani. Le vespe le provano tutte, con le buone e le cattive. I tentativi di ripartenza sono quasi sempre stoppati con falli tattici mai sanzionati col cartellino. Per vedere il primo bisogna attendere ben 32’. E a fine gara saranno soltanto due i “cattivi” sul taccuino del deludente fischietto romano. Ovviamente diventa ancor più difficile cercare di costruire qualcosa di buono. Il famoso pressing non è svolto secondo i dettami prettamente zemaniani e spesso si corre a vuoto. Non fa meglio la Juve Stabia che bada a contrastare gli avversari e tentare, magari, di pungere alla prima occasione. Ci prova per primo il Foggia a modificare lo 0-0. Merola (15’), su assist di Petermann conclude bene ma Sarri si salva in angolo. Ancora Merola, ottima la sua prova complessiva, prova 1’ più tardi, senza risultato. Il Foggia recita abbastanza bene ma, come come spesso accade, il gol lo fanno gli altri. Schiavi trova un “buco” nella allegra retroguardia rossonera e manda Panico (23’) davanti ad Alastra. Il diagonale è forte e preciso e per l’estremo del Foggia non c’è nulla da fare. Lo 0-1 fa arrabbiare i padroni di casa che prontamente reagiscono. Merola (25’) di testa colpisce il palo e sugli sviluppi dell’azione ha ancora sui piedi la palla del possibile pari. Ma c’è ancora Sarri a negargli il primo gol in casacca rossonera. Il Foggia le prova tutte fino al duplice fischio che chiude la prima frazione. Inutilmente. Curcio (35’), imbeccato da Ferrante, ha a disposizione un calcio di rigore in movimento ma spreca la ghiotta occasione in malo modo. Così come i tentativi di Rocca (45’) e Nicoletti (47’) non sortiscono effetti. Al ritorno in campo la squadra di Zeman è ancora più determinata. Il “fortino” delle vespe però è solido e regge bene. La manovra di Curcio e compagni è avvolgente ma poco incisiva. Nemmeno l’incessante spinta del tifo riesce a dare quel qualcosa in più che possa decidere un episodio del match. Ci vuole l’eurogol di Nicoletti (19’) per pareggiare i conti. L’esterno rossonero conclude una bella e caparbia azione con una gran sventola da oltre venti metri che va a spegnersi all’incrocio dei pali. Il pareggio dà entusiasmo ai padroni di casa che vogliono provare a conquistare l’intera posta. Zeman immette forze fresche ma il feeling con la porta avversa è sempre improduttivo. Ballarini (32’) e Curcio (34’ e 37’) provano ancora, senza convinzione, la battuta vincente. L’1-1 è segnato e bisogna accontentarsi di un pari, consapevoli di non conquistato una vittoria sicuramente alla portata.

FOGGIA-JUVE STABIA 1-1

FOGGIA (4-3-3): Alastra 6; Garattoni 6, Girasole 6, Sciacca 6, Nicoletti 7; Rocca 6, Gallo 5.5 (20’ st Ballarini 5.5), Petermann 6.5; Merola 6.5 (41’ st Merkaj sv), Ferrante 6 (20’ st Di Grazia 5.5), Curcio 5.

In panchina: Volpe, Markic, Di Pasquale, Vigolo, Garofalo, Di Jenno, Tuzzo.

Allenatore: Zeman 6.

JUVE STABIA (4-2-3-1): Sarri 6; Donati 6, Tonucci 6, Cinaglia 5.5 (40’ st Caldore sv), Rizzo 6; Altobelli 6, Berardocco 5.5 (21’ st Squizzato 5.5); Panico 6.5, Bentivegna 6 (21’ st Evacuo 5), Stoppa 6 (40’ st Troest sv); Schiavi 5.5 (14’ st Scaccabarozzi 6).

Allenatore: Novellino 6.

In panchina: Lazzari, Maresca, Davì, Della Pietra, Lipari, Esposito.

ARBITRO: Luciani di Roma1 5.5.

RETI: 23’pt Panico, 19’ st Nicoletti.

NOTE: cielo sereno, terreno in discrete condizioni. Spettatori 4.000 circa. Ammoniti: Cinaglia, Stoppa. Angoli: 6-3 per il Foggia. Recupero: 2’, 5′.