IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE NICOLA GATTA PER LA SCOMPARSA DELL’ON. FRANCO DI GIUSEPPE

“Esprimo a nome mio e dell’Ente che rappresento, le più sentite condoglianze alla famiglia Di Giuseppe, per la scomparsa dello stimato e caro Franco. – Dice il Presidente, Nicola Gatta – La sua dipartita è una grande perdita per la Capitanata. Uomo dai valori forti, con un alto senso di attaccamento alle istituzioni e con una enorme passione politica. Sono profondamente rattristato. Ci mancheranno la sua esperienza, la sua fine intelligenza e il suo costante impegno profuso per la crescita della comunità dauna”.