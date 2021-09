Riceviamo e pubblichiamo

Polignano a Mare. RED BULL CLIFF DIVING “Tuffarsi dalla scogliera” – Tra poche ore Finale Mondiale

Anche quest’anno tra tecnica e adrenalina l’evento Red Bull Cliff Diving è giunto al temine. In dodici anni e per l’ottava volta la famosa località turistica pugliese ospita la finale mondiale del RED BULL CLIFF DIVING.

I tuffi si svolgeranno oggi Domenica 26 Settembre 2021 dalle ore 14.00 nella famosa ed incantevole cornice di Lama Monachile.

Gli atleti, dodici uomini e dodici donne di diciotto nazionalità diverse, si tufferanno da altezze estreme: gli uomini da 27 metri e le donne da 21 metri. Tra questi ci sono anche 2 italiani: Alessandro De Rose di Cosenza, veterano e vincitore di una tappa negli anni scorsi proprio qui a Polignano a Mare, mentre per le donne ci sarà la giovanissima Elisa Cosetti, diciannovenne di Trieste.

Dopo sette tappe in classifica parziale per gli uomini troviamo al primo posto il Francese Gary Hunt con 178 punti. Il nostro connazionale Alessandro De Rose con 172 punti si piazza per il momento al terzo posto.

Per le donne con 159 punti troviamo la canadese Molly Carlson, mentre l’italiana Elisa Cosetti con 130,2 punti si trova momentaneamente all’ottava posizione.

Location incantevole, Stand Red Bull, Simulatori di tuffi, adrenalina ai massimi livelli, tantissima gente che sta giungendo già dal primo mattino: Polignano è pronta per questa attesissima finale mondiale del RED BULL CLIFF DIVING.

Programma di massima :

12.15 – 12.45 warm up:

13.10 – 14.00 3° round – uomini e donne;

14.15 – 15.15 ultimo round – uomini e donne;

15.15 Premiazione.

Tutto l’evento sarà trasmesso in diretta TV su DMAX al canale 52.

Testo e foto Michele Saccone