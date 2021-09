Festa dei lettori 2021 a Castelluccio Valmaggiore (2 ottobre) e a Casalvecchio di Puglia (3 ottobre)

Rhymers’ Club – Presidio del libro di San Severo

17ª Festa dei lettori

sabato 2 ottobre a Castelluccio Valmaggiore

domenica 3 ottobre a Casalvecchio di Puglia

Il Rhymers’ Club, presidio del libro di San Severo, in occasione della diciassettesima Festa dei Lettori, che ha come tema “l’invenzione del presente”, ha organizzato due appuntamenti. Il primo a Castelluccio Valmaggiore ed il secondo a Casalvecchio di Puglia.

La Festa dei lettori è un’iniziativa che l’associazione nazionale Presidi del libro ha partorito nel 2004 con l’intento di “festeggiare” la lettura ed i lettori, portando i libri allo scoperto, nelle piazze e per le strade, nei ristoranti e nei bar, tra le vetrine dei negozi, nei palazzi storici, nei giardini pubblici, nei castelli e nei porti.

Gli incontri con gli autori, le letture pubbliche, i giochi per i più piccoli e le tante altre festose iniziative promosse dai Presìdi su tutto il territorio nazionale, vedono la partecipazione delle scuole (sempre più numerose attraverso la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di quelli delle altre regioni in cui operano i Presìdi), le biblioteche, tante realtà che già operano per la promozione del libro e della lettura ed un pubblico di bambini, ragazzi e adulti, lettori e non lettori.

Sabato 2 ottobre, alle ore 18.00, presso la Biblioteca Comunale di Castelluccio Valmaggiore si partirà con un open mic durante il quale chiunque potrà leggere una poesia. Seguirà l’incontro con il poeta Lucio Toma che presenterà la sua ultima antologia intitolata “Strada di Damocle” pubblicata dalla prestigiosa casa editrice Arcipelago Itaca.

Domenica 3 ottobre, alle ore 20.00, presso l’Auditorium comunale di Casalvecchio di Puglia, il poeta Raffaele Niro presenterà la nuova collana “Collezione di poesia” della casa editrice Fortezza Bastiani, marchio editoriale del Rhymers’ Club, che sta ripubblicando le opere del poeta Umberto Fraccacreta.

L’Iniziativa è promossa dalla Regione Puglia, Assessorato all’industria turistica e culturale, in collaborazione con il Festival DauniaPoesia, con i comuni di Castelluccio Valmaggiore e di Casalvecchio di Puglia, con la Biblioteca comunale di Castelluccio Valmaggiore e con l’associazione Tallandishat Të Katundit di Casalvecchio di Puglia.