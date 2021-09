SAN SEVERO – MAT MUSEO DELL’ALTO TAVOLIERE: DOMENICA 10 OTTOBRE TORNA F@MU – GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO

MAT MUSEO DELL’ALTO TAVOLIERE: DOMENICA 10 OTTOBRE TORNA F@MU – GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO

Dopo la pausa obbligata dello scorso anno a causa dell’emergenza Covid-19, torna l’iniziativa F@MU, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo che per il 2021 ha scelto come tema “Nulla accade prima di un sogno”, citazione tratta dagli scritti del poeta statunitense Carl Sandburg (1878-1967), con l’intenzione di poter evidenziare l’importanza di avere spazi ed occasioni per esprimere le proprie emozioni, sogni e desideri.

Per l’occasione il MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo, aderente a F@MU sin dalla prima edizione del 2013, propone “#TRANSUMANDO”, una visita guidata animata durante la quale saranno approfondite attività, abitudini e personaggi legati al mondo della Transumanza, il tutto all’insegna del sogno, del gioco e della famiglia.

“E’ una bella iniziativa – dichiara il Sindaco Francesco Miglio che segue direttamente la delega ai Servizi Museali – che coinvolge i più piccoli, anche se in un numero limitato a causa dell’emergenza Covid 19. E’ una giornata all’insegna del sano divertimento, ma anche di un deciso accrescimento culturale per i nostri giovanissimi”.

All’appuntamento, previsto domenica 10 ottobre, presso il MAT Museo dell’Alto Tavoliere, dalle ore 18.30 alle 20.30 circa, potranno partecipare fino ad un massimo 10 bambini dai 5 agli 11 anni di età, accompagnati da un genitore/parente. La partecipazione è gratuita e la prenotazione obbligatoria, contattando lo staff al numero telefonico 0882.339611 (segreteria MAT), a partire dalle ore 9.00 di lunedì 27 settembre 2021.

L’evento sarà svolto nel rispetto delle normative vigenti in materia di Covid-19. La segreteria del MAT Museo dell’Alto Tavoliere è disponibile per informazioni e prenotazioni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00.

Si ricorda inoltre che, a partire dal 6 agosto 2021, per poter accedere al Museo, come da normativa nazionale in vigore, sarà necessario a tutti gli over 12 anni in zona bianca di essere in possesso del Green Pass.

La Segreteria del MAT è disponibile per info e prenotazioni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00, e il lunedì e mercoledì pomeriggio, dalle ore 16.00 alle 19.00. Informazioni: MAT Museo dell’Alto Tavoliere – Piazza san Francesco, 48 – San Severo (FG) – Tel. 0882.339611. Email: mat.sansevero@comune.san-severo.fg.it

