Mattarella “Cultura tra gli aspetti più importanti della convivenza”

PESCARA (ITALPRESS) – “Vi sono circostanze, calamità naturali come il terremoto o eventi drammatici come la pandemia, che inducono a ritrovare le ragioni della reciproca solidarietà, e che inducono anche a rivolgersi a elementi e agli aspetti più importanti della convivenza. La cultura è uno di questi ed è quello che questa mattina qui si è cercato di fare”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella all’inaugurazione del nuovo polo culturale “Imago Museum” di Pescara. “Desidero esprimere l’apprezzamento per Imago promosso dalla fondazione Pescaraabruzzo, ho avuto la felice opportunità di visitarlo ed esprimo davvero un grande apprezzamento”, ha aggiunto. Il capo dello Stato, che ha rivolto un saluto alla città di Pescara e all’Abruzzo, è stato accolto dai cittadini con un’ovazione e dalla folla la voce di una donna ha scandito: “Presidente non vada via dal Quirinale, rimanga”.

(ITALPRESS).