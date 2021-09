SAN SEVERO – PROSEGUONO GLI INCONTRI NELLE SCUOLE CITTADINE

PROSEGUONO GLI INCONTRI NELLE SCUOLE CITTADINE.

Proseguono gli incontri dell’A.C. con le scolaresche che hanno cominciato l’anno scolastico.

Questa mattina l’Assessore alla Pubblica Istruzione Celeste Iacovino, accompagnata dalla Segretaria Particolare del Sindaco Sandra Cafora, ha incontrato gli studenti di altre scuole cittadine.

In particolare all’Istituto Zannotti – Fraccacreta ha incontrato i bambini della scuola dell’infanzia ed i ragazzi della primaria e della secondaria di primo grado insieme al Dirigente Scolastico Carmela Vendola. I ragazzi della secondaria di primo grado con le docenti nell’auditorium hanno illustrato alcuni lavori del Progetto Erasmus PLUS eseguiti in questo anno di didattica a distanza. L’Assessore Iacovino ha anche consegnato alle docenti in partenza per la Spagna per il progetto Erasmus, alcuni gadget della città di San Severo. Fra i docenti era presente anche il Consigliere Comunale Gianfranco Di Sabato.

Altra tappa in località Perretta con i ragazzi dell’Istituto Agrario ed il Dirigente Vincenzo Campagna. Infine, l’ultimo incontro odierno, presso la Scuola secondaria di Primo Grado Padre Pio dove la dirigente Carmen dell’Oglio con i docenti ed i ragazzi che frequentano l’indirizzo musicale, ha accolto la delegazione comunale con l’esecuzione dell’inno nazionale e del brano del maestro Attilio Littera dedicato alla Città di San Severo.

SAN SEVERO, 28 settembre 2021

