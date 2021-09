SAN SEVERO – IL SINDACO E L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE CONTINUANO A VISITARE LE SCUOLE CITTADINE

IL SINDACO E L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE CONTINUANO A VISITARE LE SCUOLE CITTADINE

Anche questa mattina l’Amministrazione Comunale ha incontrato diverse scolaresche per augurare loro un buon anno scolastico.

Nella mattinata il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Celeste Iacovino, accompagnati dalla Segretaria Particolare del Sindaco Sandra Cafora, hanno incontrato gli studenti dell’I.C. San Giovanni Bosco – Giovanni Palmieri e della scuola secondaria di primo grado Petrarca.

In particolare, in prima mattinata la dirigente dell’I.C. San G.Bosco – Palmieri Valentina Ciliberti, ha accompagnato il Sindaco e l’Assessore alla Pubblica Istruzione nell’Auditorium, i quali hanno salutato gli studenti, alcuni in presenza in rappresentanza delle classi terze e tutti gli altri collegati in video dalle loro classi e chea a loro volta, hanno salutato l’Amministrazione Comunale cantando l’inno nazionale. Dopo i saluti agli studenti della Palmieri la dirigente ha accompagnato il Sindaco e l’Assessore nel cortile della San Giovanni Bosco dove hanno incontrato tutti gli studenti della scuola primaria che, dopo aver rivolto al Sindaco alcune richieste, hanno intonato l’Inno nazionale ed omaggiato l’Assessore con un pensiero floreale.

Ultima sosta presso la scuola secondaria di primo grado Petrarca dove la dirigente Carmen dell’Oglio insieme ai docenti e ad una rappresentanza degli studenti ha accolto il Sindaco e l’Assessore nell’Auditorium dove alcuni alunni hanno omaggiato il Sindaco con dei lavori e alcuni docenti hanno eseguito alcuni brani musicali.

SAN SEVERO, 29 settembre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo