SAN SEVERO – Rassegna “Incontri d’agosto – estate 2021”: sabato 2 ottobre al MAT l’evento BIBLIOTECA VIVENTE

Ancora un appuntamento con la rassegna “Incontri d’agosto – estate 2021” organizzata dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con la Consulta delle Associazioni di cui è presidente Linda Rinaldi.

Il BAOBAB APS propone sabato 2 ottobre, presso il MAT Museo Alto Tavoliere del Comune di San Severo, l’esperienza della BIBLIOTECA VIVENTE.

“La biblioteca vivente – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alle Politiche Sociali Simona Venditti – è nata in Danimarca negli anni ottanta, è un metodo innovativo per promuovere il dialogo, ridurre i pregiudizi e favorire la comprensione reciproca. Si presenta come una vera e propria biblioteca, con i bibliotecari e un catalogo di titoli, ma… i libri sono persone in carne ed ossa! Nel nostro caso, sabato 2 ottobre, i libri viventi saranno quattro: Mauro, Garmy, Andrea, Enzo, con unico filo conduttore: OSARE LA VITA. Per favorire l’incontro e lo scambio di emozioni, tutti potranno accedere ai quattro libri viventi. L’iniziativa in Europa ha riscosso un enorme successo, ci auguriamo che anche i sanseveresi accolgano l’iniziativa con entusiasmo, curiosità e rispetto per chi ha scelto, con non poco sacrificio, di mettere a disposizione degli altri le proprie emozioni, le proprie esperienze di vita.

Posti limitati in due turni: primo ingresso ore 17.45, secondo ingresso ore 18.45. Si accede secondo le prescrizioni anti Covid 19 e muniti di Green Pass.

Prenotazione obbligatoria al numero 3284667980.

SAN SEVERO, 29 settembre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo