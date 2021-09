CALCIO – SERIE C – IL FOGGIA E’ SUPER…3 GOAL AD ANDRIA!

Di Lino Mongiello

Andria, 29 settembre 2021. Il Foggia espugna il “Degli Ulivi” di Andria con un netto 0-3 e dà tre calci alle critiche andando a segno con il tridente. E soprattutto dopo una prova degna delle esibizioni “standard” col marchio di fabbrica Zemanlandia. Il tecnico boemo, proprietario del “marchio”, l’aveva detto nell’immediato dopo partita con la Juve Stabia. Il nostro campionato comincerà ad Andria, aveva commentato. Così è stato. La sua squadra, stesso undici iniziale di domenica scorsa, ha preso in parola il suo allenatore ed ha sfoderato una prova con i “fiocchi”. Demolendo l’Andria, a domicilio, facendola diventare piccola piccola, subito dopo l’exploit di Campobasso. Niente da fare per la compagine andriese. Il Foggia l’ha dominato la gara in tutte le parti del campo, risultando meglio preparato fisicamente ed atleticamente. E poi, gli schemi zemaniani hanno fatto il resto. Con un centrocampo solido e propositivo e con i due esterni sempre pronti a supportare le due fasi, l’organizzazione di gioco è stata pressoché perfetta. In questo modo anche la difesa ha potuto tranquillamente controllare l’avversario più pericoloso, l’ex Di Piazza. E ad Alastri non è rimasto che trascorrere un pomeriggio di ordinaria amministrazione. Il tridente poi, ha cercato in tutti i modi di affondare i colpi sin dalle prime battute, provando a dialogare in modo “stretto” e veloce. C’è voluta una mezz’ora di “prove” tecniche durante la quale è emersa un’ottima circolazione di palla a cui è mancata, purtroppo, la finalizzazione. Ma i presupposti per poter credere di portare l’intera posta a casa c’erano tutti. A sbloccare il risultato poi, ci ha pensato Curcio, l’elemento più tecnico dei rossoneri, dal quale ci si aspetta sempre di più. Non era iniziata nel migliore dei modi la gara del fantasista rossonero ma poi al 31’, da giocatore raffinato qual è, ha realizzato un “Gol” di pregevole fattura e da lì il Foggia ha capito che era la giornata giusta per esplodere. Nei primi 45’ l’Andria s’è affacciata una sola volta nell’area ospite e Alcibiade, di testa ha mancato il bersaglio. Troppo poco per tentare di contrastare questo Foggia arrembante. Nella ripresa sempre Alcibiade (4’) ha riprovato, inutilmente, di testa. L’episodio ha scosso il Foggia che ricordando la beffa di Latina, non ha voluto correre il minimo rischio ed ha ripreso a correre, disorientando i malcapitati avversari. Garattoni (8’) con un tiro cross ha sfiorato il raddoppio. Emulato subito dopo da Curcio (10’), autore di un’autentica prodezza balistica dai trenta metri che ha trovato Dini impreparato ma la palla si è stampata contro la traversa. Per lo 0-2 ci voleva poco. Infatti Zeman ha inserito Ballarini e Markic per Gallo e Girasole ed avrà detto ai suoi di chiudere il match. Petermann, su calcio di punizione, ha “pennellato” la sfera per la testa di Ferrante (17’) che l’ha girata alle spalle di Dini. L’Andria non ha avuto il tempo per poter tentare di riorganizzarsi che ha subìto il terzo gol. Merola (20’) ha scambiato palla con Ferrante ed ha superato ancora Dini con un tocco morbido. Lo 0-3 ha definitivamente spento le velleità, ammesso che c’erano, di un’Andria deludente. Il Foggia ha tenuto alti i ritmi per evitare di concedere agli avversari la minima possibilità per potersi rialzare ed ha amministrato la gara fino al triplice fischio del Sig. Feliciani. Se il Foggia riuscirà a ripetersi a questi livelli, ci sarà da divertirsi, E non avrà avversari da temere..

FIDELIS ANDRIA – FOGGIA 0-3

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Dini 5.5; Lacassia 5, Alcibiade 6 (28’ st Gaeta 5.5), Sabatino 5.5; Benvenga 5, Casoli 5 (11’ st Tulli 5), Bonavolontà 5 (11’ st Bolognese 5), Di Noia 5.5 (28’ st Dipinto 5), Carullo 5.5; Di Piazza 5 (15’ st Alberti 5), Bubas 5.5. In panchina: Vandelli, Paparesta, Venturini, Fontana, De Marino, Avantaggiato, Nunzella. Allenatore: Panarelli 5.

FOGGIA (4-3-3): Alastra 6; Garattoni 7 (24’ st Martino 6), Sciacca 6, Girasole 6.5 (16’ st Markic 6), Nicoletti 7; Rocca 6.5, Petermann 7 (28’ st Garofalo 6), Gallo 6.5 (16’ st Ballarini 6); Merola 7, Ferrante 7, Curcio 7 (24’ st Di Grazia 6). In panchina: Volpe, Rizzo Pinna, Merkaj, Vigolo, Di Jenno, Tuzzo. Allenatore: Zeman 7.

ARBITRO: Feliciani di Teramo 7.

RETI: 31’ pt Curcio, 17’ st Ferrante, 20’ Merola.

NOTE: cielo sereno. Terreno in discrete condizioni. Spettatori 2.000 circa. Ammoniti: Benvenga, Di Piazza, Girasole, Carullo, Ferrante, Dipinto Angoli: 7-4 per la Fidelis Andria. Recupero: 0′, 5′.