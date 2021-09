FOGGIA: LA POLIZIA APPLICA DUE DASPO URBANI A DUE DIVERSI SOGGETTI

FOGGIA: LA POLIZIA DI STATO APPLICA DUE DASPO URBANI A DUE DIVERSI SOGGETTI

Nel mese di settembre 2021, nell’ambito dell’attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza urbana e di decoro urbano, ai fini della riqualificazione delle aree più degradate e del rispetto della legalità, Agenti dell’Ufficio Misure di Prevenzione della Questura di Foggia hanno eseguito due Daspo Urbani, di divieto di accesso nell’area interessata, della durata di dodici mesi emessi dal Questore di Foggia per la violazione dell’ordine di allontanamento di 48 ore.

Un provvedimento è stato eseguito, unitamente e su specifica segnalazione della Compagnia Carabinieri di San Giovanni Rotondo a carico di un soggetto di San Giovanni Rotondo per la violazione delle disposizioni in materia di decoro urbano, poiché svolgeva attività di accattonaggio, in Piazza Word a San Giovanni Rotondo, disturbando i turisti, mentre l’altro è stato operato a carico di una donna foggiana, poiché svolgeva attività di meretricio, nel comune di Foggia, nei pressi della Villa Comunale.