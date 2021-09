SAN SEVERO – Lavori di ammodernamento della SS. 16 – tratto Foggia–San Severo. Il Sindaco Miglio scrive al Prefetto Esposito e chiede la convocazione di un apposito tavolo tecnico

Nelle ultime ore il Sindaco Francesco Miglio ha scritto al Prefetto di Foggia Carmine Esposito a seguito della delibera del Consiglio Comunale inerente i “Lavori di ammodernamento della SS. 16 – tratto Foggia–San Severo. Il Sindaco Miglio, nel trasmettere la Delibera del Consiglio Comunale n.43 del 23 settembre 2021, ha chiesto al Prefetto Esposito la convocazione di un apposito tavolo tecnico.

Ecco cosa scrive il Sindaco Miglio.

Eco.mo Signor Prefetto,

come preannunciatole per le vie brevi, il Consiglio Comunale di San Severo, dopo avere espresso parere favorevole al progetto definitivo, redatto da ANAS S.p.a., per lavori di ammodernamento del tratto stradale oggettivato, ha adottato un successivo deliberato, epigrafato in oggetto, con cui ha formulato alcune proposte per meglio andare incontro alle esigenze dei cittadini.

In particolare, visto i tempi di cantierizzazione dell’opera pubblica e considerato lo stato di pericolosità della medesima strada, il Consiglio Comunale di San Severo con la delibera in questione, ha avanzato la proposta di rendere gratuito il transito autostradale dal Casello di Foggia a quello di San Severo e viceversa sin da subito e sino all’ultimazione delle opere.

Detta misura consentirebbe di ridurre in modo significativo il traffico veicolare sulla SS. 16 e, quindi, scemare grandemente il livello di pericolosità della strada.

Ciò precisato, con la presente sono a richiedere il Suo autorevole supporto istituzionale per far pervenire a REGIONE PUGLIA, ANAS S.p.a., al MIMS, ad ASPI la proposta avanzata dal Consiglio Comunale di San Severo.

All’uopo, chiedo, cortesemente di convocare un tavolo tecnico in Prefettura con gli Enti innanzi nominati e con ogni altra Istituzione che Ella dovesse ritenere utile e/o opportuno coinvolgere.

Detto confronto dovrà essere finalizzato a verificare tempi e modi eventualmente da seguire per dare seguito all’auspicio formulato dal Consiglio Comunale di San Severo. In attesa di cortese riscontro, ossequiosi saluti.

IL SINDACO Francesco Miglio

SAN SEVERO, 30 settembre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo