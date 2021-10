BASKET – SERIE A2 – Una “nera” e una “storica”. Sabato la presentazione delle canotte nel chiostro di Palazzo Celestini

La maglia che omaggia la città presentata nel chiostro… della città. Succederà domani, alle ore 17.30, alla presenza del Sindaco di San Severo Francesco Miglio e dell’intera squadra giallonera. Anche quest’anno, le nuove maglie dell’Allianz Pazienza riprendono orgogliosamente uno dei simboli della nostra terra: le vette dei campanili. A questo elemento tradizionale se ne affiancano altri innovativi; partendo dalla presenza del giallo che bilancia il nero, colore da sempre predominante nella canotta di casa, la grande novità – che sarà svelata domani – riguarda il completino da indossare in trasferta diverso da tutti gli altri anni e per certe ragioni anche ‘storico’. L’altra peculiarità riguarda il retro e l’applicazione di un “logo” molto significativo non solo per la Cestistica ma per l’intero territorio, a conferma del legame profondo e dell’attenzione che la società ha per la città di San Severo e la provincia.



“Domenica per noi inizia il terzo anno consecutivo di A2 – dice il Presidente Amerigo Ciavarella – e ciò rappresenta, oltre all’orgoglio di essere una delle poche squadre rappresentanti il Centro-Sud, un’ulteriore opportunità per confrontarsi con gli altri roster di tutta Italia. Nel frattempo, sperando di vedervi domani, vi ricordiamo che la campagna abbonamenti è ancora aperta ed è possibile sottoscrivere l’adesione. I numeri sono abbastanza positivi ma possiamo e dobbiamo fare di più. Con il quasi ritorno alla normalità, la speranza è di riempire il Palazzetto”.

Ciro Mancino

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo