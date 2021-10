CANDELA – IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ON. CARLO SIBILIA, A CANDELA, PER UFFICIALIZZARE IL DISTACCAMENTO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ON. CARLO SIBILIA, A CANDELA, PER UFFICIALIZZARE IL DISTACCAMENTO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO

In una visita privata, svoltasi questo pomeriggio, il Sindaco di Candela, Nicola Gatta, ha ricevuto il Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Interno con delega ai Vigili del Fuoco, l’on. Carlo Sibilia, il quale ha annunciato, ufficialmente, l’accoglimento della richiesta formulata dal Comune di Candela per l’ istituzione di un Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco.

Dopo il parere positivo formulato dai Comandi Provinciali e Regionali dei Vigili del Fuoco, è giunta la definitiva approvazione.

“Oggi è davvero una giornata importante per Candela” – ha dichiarato il Sindaco di Candela, Nicola Gatta, a margine della visita – “perché il nostro Comune potrà contare sulla presenza di un importante struttura per il controllo e la tutela del territorio. Non dimentichiamo che viviamo in un’area spesso colpita da incendi, vuoi per la conformazione territoriale, vuoi per la scarsità di piogge in determinati periodi dell’anno.”

“Ringrazio il Sottosegretario Sibilla per la sua presenza oggi, a Candela, dimostrazione della continua attenzione del Governo nei riguardi del nostro territorio. Un risultato frutto di un costante lavoro e della forte sinergia con le istituzioni provinciali, regionale e nazionali.” ha concluso il Sindaco, Nicola Gatta