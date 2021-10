Covid: in Puglia 119 nuovi casi e cinque morti. 144 persone ricoverate in area non critica, 16 in intensiva

ANSA) – BARI, 30 SET – Oggi in Puglia si registrano 119 nuovi casi di Coronavirus, su 13.747 test, e 5 morti. Il tasso di positività è dello 0,86%.

Delle 2.593 persone attualmente positive, 144 sono ricoverate in area non critica, 16 in terapia intensiva. I nuovi casi sono stati individuati 29 nel Barese, 19 nella BAT, 19 nel Brindisino, 18 nel Foggiano, 10 nel Leccese, 24 nel Tarantino.

