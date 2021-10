CALCIO SERIE C – IL FOGGIA NON SI FERMA. 3 PUNTI E 3 GOAL CON IL MESSINA

di Lino Mongiello

Foggia, 3 ottobre 2021. Soffre il Foggia ma, alla fine, riesce ad avere la meglio di un ostico Messina. La voglia di vincere dei rossoneri e di crederci fino all’ultima giocata è stata premiata. Il secondo successo di fila fa salire il Foggia in quinta posizione, in zona playoff. E adesso, considerate le prossime quattro difficili gare da disputare, si potrà chiarire quale sarà il suo ruolo nel prosieguo del campionato. Le premesse per far bene ci sono tutte e nel gruppo l’entusiasmo sale e anche il morale è alle stelle. Sarà come sempre il campo ad emanare i verdetti. A sorpresa Mister Zeman ha preferito Volpi in porta al posto di Alastra ed ha ridato la maglia di titolare a Martino relegando in panca Garattoni. Le condizioni del terreno di gioco sono disastrose e questo non consente ai rossoneri di esprimersi al meglio. Le giocate di prima sono a “rischio” e ci si può pure far male. Nonostante tutto l’avvio è promettente anche se il Messina col suo 4-4-2 che camaleonticamente diventa 4-2-4 in fase di ripartenza, è ben posizionato in campo e le prova tutte pur di contenere le possibili giocate avversarie. La difesa fa buona guardia e con una marcatura asfissiante annulla il tridente rossonero. Per cui si prova la “strada” dalla lunga distanza o su palle inattive. Petermann (4’) su calcio di punizione impegna Lewandowski. Poi Nicoletti riceve palla da Petermann e serve al centro per Merola (10’) sul cui tiro si oppone d’istinto Lewandowski. Continua a spingere il Foggia ma il Messina approfitta per sbloccare il risultato. Balde pesca Vukusic (13’) in area e l’attaccante croato infila Volpe facendogli passare la sfera tra le gambe. Il Foggia subisce il colpo ma riparte a testa bassa alla ricerca del gol del pari. La difesa ospite fa buona guardia presidiando per bene le corsie esterne. Il Foggia prova ancora dalla distanza e a Petermann (36’) manca la precisione. Va decisamente meglio 1’ dopo a Martino (37’) bravo nello sfruttare una respinta della difesa ospite e spedire la sfera nell’angolo alla sinistra di Lewandowski. Si chiudono così i primi 45’ in parità, 1-1. Nella ripresa la musica non cambia. Il Foggia incontra non poche difficoltà in fase di costruzione. La gara è sempre interessante e tutto può succedere. Prima il Foggia ha l’opportunità del sorpasso ma Curcio (22’) trova solo l’esterno della rete. Poi il Messina (25’) sciupa una clamorosa occasione con Vukusic ma sono provvidenziali gli interventi salva risultato di Sciacca e Rocca. I due Mister ricorrono ai cambi. Quelli di Zeman risulteranno decisivi. Quelli del Messina no. La spinta del pubblico diventa sempre più incessante e nel finale si decide il match. Vigolo manda Curcio sul fondo e il cross del capitano è preciso per la decisiva inzuccata di Merkaj (40’). Lo Zaccheria esplode di gioia. Il Messina non ci sta a perdere e si riversa nella metà campo avversa. Nell’ultimo dei 4’ di recupero, Rocca esegue una giocata di altra categoria. S’incunea palla al piede in area avversa e si libera di Goncalves e Carillo con un sombrero. Poi elude il disperato intervento in uscita di Lewandowski e lo scavalca con un delizioso pallonetto. Palla in rete e quattromila cuori rossoneri in visibilio. La giocata del ritrovato centrocampista è giustamente sanzionata col cartellino giallo ma, almeno in questo caso ne è valsa la pena. Non capita tutti i giorni di poter assistere ad una prodezza balistica di tale valore. Sul 3-1 termina il match e il Foggia può godersi la vittoria e il posto in zona playoff.

FOGGIA-MESSINA 3-1

FOGGIA (4-3-3): Volpe 6; Martino 7, Girasole 6, Sciacca 6, Nicoletti 6 (26’ st Garattoni 6); Rocca 7, Gallo 6 (34’ st Rizzo Pinna sv), Petermann 6; Merola 5.5 (22’ st Merkaj 6.5), Ferrante 5.5 (34’ st Vigolo sv), Curcio 6.

In panchina: Alastra, Markic, Garofalo, Di Jenno, Ballarini, Tuzzo, Di Grazia.

Allenatore: Zeman 7.

MESSINA (4-4-2): Lewandowski 5.5; Morelli 5.5, Fantoni 6, Carillo 6, Sarzi Puttini 6 (32’ st Goncalves sv); Fazzi 6, Fofana 6.5, Damian 5.5 (32’ st Konate sv), Catania 5.5 (9’ st Marginean 5.5); Balde 5.5 (26’ st Russo 5.5), Vukusic 6 (26’ st Adorante 5.5).

In panchina: Fusco, Rondinella, Celic, Mikulic, Di Stefano, Milinkovic, Busatto.

Allenatore: Sullo 5.5.

ARBITRO: Di Cairano di Ariano Irpino 6.5.

RETI: 13’pt Vukusic, 37’ Martino, 40’ st Merkaj, 49’ Rocca.

NOTE: pomeriggio gradevole, terreno in non buone condizioni. Spettatori 4.000 circa. Ammoniti: Carillo, Fazzi, Nicoletti, Vukusic, Merkaj, Vigolo, Rocca. Angoli: 5-2 per il Foggia. Recupero: 4’, 4′.