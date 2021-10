SAN SEVERO – DOMENICA 10 OTTOBRE “FUORI CONTROLLO” AL TEATRO DI PAGLIA

“FUORI CONTROLLO” AL TEATRO DI PAGLIA

Proseguono gli spettacoli all’aperto del neonato “Teatro di Paglia” presso “GREEN”, la fattoria multifunzionale sita sulla strada S.S. 272 per San Marco in Lamis, gestita dalla Fondazione “TerraMia” di San Severo, al km 6,150.

Dopo l’ottima riuscita della serata inaugurale, lo scorso 8 settembre, che ha visto la partecipazione di moltissime persone, il nuovo spazio si prepara ad ospitare altre manifestazioni prima della pausa invernale. Il prossimo appuntamento è previsto per il pomeriggio di domenica 10 ottobre, quando si esibiranno gli attori della compagnia “Ciak Sipario”, guidata da Tonia D’Angelo e Gianluca Gala. “Fuori controllo” è il titolo che è stato dato all’evento, il quale proporrà “pillole” di teatro danza, musica, cabaret per regalare al pubblico che interverrà un paio d’ore di svago, allegria e riflessione. Del resto, la cornice spettacolare della natura si presta molto bene ad “incrociare” cielo, terra e profumi “in una nota di libertà fisica e mentale”, come osserva Tonia D’Angelo.

Diversi i protagonisti che calcheranno il palcoscenico, per l’occasione completato da Armando Niro e Michele Cota negli ultimi giorni con pedane perfettamente in linea con l’ambientazione rurale : Vinicio Mucedola, Alessio Cardillo, Corrado Cervino, Marco Marchese, M. Assunta Bove, Alessandra Schiavone, Sabrina Regina, Simona Regina, Francesco Buono, Matteo La Pietra, Francesca Delle Vergini, Jennifer Camardella.

Al termine è previsto un buffet con prodotti locali a km 0, in tema con quelli offerti dalla stagione autunnale. Dice l’artista Nazario Vasciarelli . “Si tratta davvero di una location ideale, che è assolutamente indispensabile per mettere in cartellone, per la prossima estate, una serie di eventi importanti”. Gli fa eco Tonia D’Angelo, direttore artistico : “Stiamo già pensando al 2022, quando, speriamo, dovrebbe esserci una ripresa totale delle attività di intrattenimento. Ho chiesto al nostro team di fare delle proposte per dare la possibilità agli artisti locali ed esterni di potersi esprimere liberamente. Credo che verrà fuori un programma sicuramente interessante e vario”.

E’ da ricordare che la Fondazione “TerraMia” da anni è impegnata nelle attività agrituristiche e di valorizzazione delle risorse del territorio. La nascita del “Teatro di Paglia”, osserva Armando Niro, presidente della Fondazione stessa, “rappresenta l’ultimo tassello, in ordine temporale, di un paziente mosaico al quale si lavora da circa trent’anni e che tende a dare un contributo alla rinascita delle potenzialità di sviluppo di San Severo”.

L’ingresso è previsto alle ore 17.00, l’inizio dello spettacolo alle ore 17.30. Seguirà un buffet. Per info e prenotazioni Armando 320 0390845, Tonia 380 3816448.

San Severo, 02 ottobre 2021

L’addetto stampa

dr. Luigi Amoroso

giornalista pubblicista