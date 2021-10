ME L’HAI GIA’ DETTO” – ON LINE IL SINGOLO DI VITIANA

ON LINE IL SINGOLO DI VITIANA

“Me l’hai già detto”, viaggio tra luci ed ombre di una storia d’amore, è il primo singolo ufficiale della cantautrice pugliese Vitiana Lovicario.

Appassionata di musica sin da bambina, si avvicina al pianoforte per alcuni anni proseguendo con lo studio del canto, fino a condividere progetti di musica live.

Un’autrice che scopre la scrittura per caso, qualche anno fa, e ne fa uno strumento di relazione, utile a comunicare sentimenti ed idee recondite, a condividere gli insegnamenti che la vita porta in sé. Una canzone che si fa ponte, incontro con l’altro e con sé stesso, in un percorso di crescita personale e collettivo.

Realizzato presso il Kuore Nero Studio di Gianni Colonna, storico produttore e talent scout di Foggia, “Me l’hai già detto” parla di emozioni che si arenano sulla rabbia, la stanchezza e la voglia di cambiare, attraverso sonorità pop e un testo diretto, dai riflessi indie.

Il brano si apre con la voce che si muove su un tappeto ritmico graffiante, per fiorire nel ritornello e acquistare luce e forza. Una canzone che sa di Mediterraneo, sostenuta da sonorità raffinate come quelle dei loop ritmici che l’attraversano, dei pad e degli archi dalle tinte tenui.

Dal 1° ottobre su tutte le piattaforme, “Me l’hai già detto” è un brano post-quarantena, che tra forza e romanticismo canta dei cambiamenti in corso, in cui ognunosi ritrovaancor più artefice della propria vita, dei suoi mutamenti e delle sue stagioni.

“A volte l’amore rende ciechi e non permette di accorgersi che qualcosa sta andando a rotoli. Prendere le distanze aiuta a cambiare prospettiva e a raccogliere il coraggio di dire basta ad una situazione che ci sta stretta” spiega l’artista, come nei versi centrali “Hai detto tutto quello che tu puoi/ hai detto che mi vuoi/ E adesso cosa mi dirai?/ Mi dirai sono stanco di te/ mi dirai che tra un anno tornerai “.

Suggestiva la clip di lancio, costruita come un video messaggio registrato in una stanza buia su cui flashback si agitano nostalgici e taglienti.

Videomaker Mariangela Cipriani, set designer Giulia Schiavone, è una realizzazione tutta al femminile che ricorda il valore crescente delle donne nella società.

Di seguito il video del brano

Biografia dell’artista

Vitiana Lovicario nasce ad Altamura, una piccola città della Puglia,il 27 dicembre del 1997, nel 2020 si laurea in marketing e comunicazione, trova subito un seguito dei suoi percorsi di studi scolastici, lavorando come social media in un’azienda locale.

Il punto di partenza della scrittura di testi nasce dal bisogno di raccontare la vita e il suo modo di pensare riguardo a vari argomenti, di solito ama parlare di storie d’amore, raccontandole come se le vivesse in prima persona e cercando di dare sempre una vena romantica al tutto, non a caso il suo primo inedito è intitolato proprio “RomAntica”.

Partecipa nel 2020 ad Area Sanremo con quest’ultimo, partecipazione che si ripeterà nel 2021 ma con un inedito diverso, sempre scritto dalla neo cantautrice intitolato “Me l’hai già detto”.

“Me l’hai già detto” è il suo primo singolo ufficiale, a partire da ottobre 2021 è disponibile su

tutte le piattaforme, segna il passaggio effettivo da “Vitiana interprete” a “Vitiana cantautrice”:

attualmente le due continuano a coesistere, infatti Vitiana fa parte di una band “I Joysis”, con la quale si esibisce nei locali e nelle piazze con un repertorio che va dagli anni ‘80 arrivando fino ai giorni nostri.

Vitiana è on line su

Vitiana (@vitiana.lovicario) • Foto e video di Instagram