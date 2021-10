FOGGIA – Giovedì 7 ottobre, nella sede di Piazza Purgatorio della Delegazione FAI, la presentazione delle Giornate FAI d’Autunno 2021

Giovedì 7 ottobre, alle ore 17, nella sede di Piazza Purgatorio della Delegazione FAI di Foggia è in programma la conferenza stampa di presentazione delle Giornate FAI d’Autunno 2021.

Il consueto appuntamento organizzato annualmente dal Fondo Ambiente Italiano festeggia la decima edizione e si svolgerà sabato 16 e domenica 17 ottobre con la possibilità di visitare luoghi di rilevanza culturale e ambientale solitamente inaccessibili oppure poco noti e bisognosi di valorizzazione in tutta Italia.

Ad illustrare le mete scelte sul territorio daunio, saranno Gloria Fazia, Capo Delegazione del FAI di Foggia e Saverio Russo, Presidente regionale per la Puglia del FAI.

Interverranno i sindaci di Roseto, Lucilla Parisi, e di Stornara, Rocco Calamita.

Sicuri della Vostra presenza, porgiamo i più cordiali saluti.