FOGGIA – PROCESSO PENALE DECIMA AZIONE BIS. LA PROVINCIA SI COSTITUISCE PARTE CIVILE

A seguito delle deliberazioni n. 144 e 150/2021 del Presidente, Nicola Gatta, la Provincia di Foggia si è costituita parte civile nel processo penale in corso innanzi al Tribunale penale di Bari, denominato Decima Azione bis, affidando l’incarico di difesa e rappresentanza legale dell’Ente all’avv. Mario Antonio Ciarambino.

Nell’ultimo atto deliberativo si sottolinea che bisogna in concreto manifestare sostegno e solidarietà a tutte le vittime dell’azione criminale, anche attraverso una risposta ferma e decisa delle istituzioni democratiche che rappresentano il tessuto sano della società. A tal fine è doveroso costituirsi parte civile nel procedimento penale in parola.