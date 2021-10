FOGGIA – PALAZZO DOGANA ILLUMINATO DI ROSA

La XXIX.ma edizione di Ottobre in Rosa – CAMPAGNA NASTRO ROSA 2021 – Patrocinata dal Ministero della Salute – evento della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), vede la piena adesione all’iniziativa della Provincia di Foggia.

Il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta commenta: “Abbiamo aderito, anche quest’anno, all’interessante iniziativa accogliendo l’invito della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Foggia di illuminare di rosa Palazzo Dogana per sensibilizzare alla corretta azione di prevenzione dei tumori. L’ingresso della sede storica dell’Ente, sarà illuminata dal simbolico colore rosa per tutto il mese di ottobre”.