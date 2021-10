Paolo Conte, a novembre esce “Live at Venaria Reale”

MILANO (ITALPRESS) – Il concerto di Paolo Conte nel cuore della Reggia di Venaria Reale, trasmesso in esclusiva streaming su ItsART il 30 settembre, rivivrà in una speciale edizione limitata. Venerdì 12 novembre esce infatti “Live at Venaria Reale” in una Box Limited Edition e doppio Lp già disponibile in pre-order. Paolo Conte è attualmente in tour per portare

sul palco i suoi brani più amati dal pubblico. Dopo le prime date che hanno visto l’artista impegnato tra luglio e settembre 2021, questi gli appuntamenti attesi per il prossimo anno: venerdì 25 marzo 2022 – Gran Teatro Geox, Padova; sabato 23 aprile 2022 – Teatro Ariston, Sanremo; sabato 7 maggio 2022 – Samsung Hall, Zurigo; lunedì 16 e martedì 17 maggio 2022 – Teatro Degli Arcimboldi, Milano; domenica 26 giugno 2022 – Lucca Summer

Festival, Lucca.

