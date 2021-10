SAN SEVERO – AGGRESSIONE A VITTORIO BRUMOTTI: LE SCUSE E LA SOLIDARIETA’ DEL SINDACO MIGLIO E DELLA CITTA’ DI SAN SEVERO

“A Vittorio Brumotti, al Tg satirico STRISCIA LA NOTIZIA, a Canale 5, le scuse della Città di San Severo per l’aggressione avvenuta ieri pomeriggio”.

Il Sindaco Francesco Miglio così commenta il grave fatto di cronaca che ha visto coinvolto l’inviato di STRISCIA a San Severo, colpito con un pugno in pieno volto, inseguito ed aggredito: “Condanniamo fermamente l’accaduto – continua il Sindaco Miglio – è un episodio deprecabile, una triste pagina di cronaca per la nostra San Severo che non ne aveva assolutamente bisogno. La nostra città è composta nella grandissima maggioranza da cittadini perbene ed ossequiosi di leggi e principi morali. A Vittorio Brumotti esprimo la più convinta e totale solidarietà, mia personale, dell’intera Amministrazione Comunale di tutta la Città di San Severo. Nel contempo ringrazio le forze di Polizia prontamente intervenute”.

SAN SEVERO, 6 ottobre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo