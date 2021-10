SAN SEVERO – Festa del Rosario 2021: il programma religioso e quello delle manifestazioni esterne

In era pandemica la nostra città – San Severo (FG) – non ferma le proprie tradizioni, seppur in maniera ridotta a causa del covid19 che ha letteralmente cambiato la vita quotidiana del mondo intero.

Ottobre infatti, è il mese dedicato alla Madonna del Rosario; nel caso specifico, il simulacro della Vergine è venerato presso la Chiesa SS Trinità ovvero Chiesa dei Celestini, sita in piazza della Repubblica.

L’Arciconfraternita del Rosario ha preparato e divulgato il programma religioso al quale si aggiunge quello delle manifestazioni esterne, curato solo ed esclusivamente dall’Associazione Tradizione Fujente.

Dopo l’ottima riuscita della Festa di San Severo Vescovo dello scorso settembre, dove un minimo di tradizionalità è stata ripristinata (luminarie, banda e fuochi d’artificio), l’Associazione si rimette in gioco proprio per il ripristino delle tradizioni locali.

Infatti, per domenica 17 ottobre (tradizionalmente la Festa del Rosario si svolgeva proprio la terza domenica di ottobre) sono previsti i seguenti appuntamenti “civili”:

alle ore 08.00 lancio di colpi in aria “alla Diana” eseguiti dalla Pirotecnica F.lli Del Vicario da San Severo (FG);

lancio di colpi in aria “alla Diana” eseguiti dalla Pirotecnica F.lli Del Vicario da San Severo (FG); dalle ore 10.00 giro della banda “Bassa Musica l’Armonia Molfettese” da Molfetta (BA) che percorrerà le seguenti vie: Partenza dinanzi la chiesa della SS Trinità – Chiesa dei Celestini in piazza della Repubblica (Rione Arc a Nev), via Soccorso (Rione Via Roma – Rione Porta Foggia – Rione Via Zingari), via Tiberio Solis (Rione U Furn Fanje – Rione Piazza Carmine), corso Giuseppe Garibaldi – andata e ritorno – (Rione via Fortore – Rione Viale della Villa – Via Apricena), piazza Allegato (Rione Piazza Allegato), corso Antonio Gramsci, piazza Nicola Tondi (Rione Sop u Rusarje), via Matteo Tondi (Rione via Sicilia), via Minuziano (Rione Porta Lucera – Rione Via Mazzini – Rione Foss du Rene), via Tiberio Solis, piazza Incoronazione (Rione Piazza Incoronazione), viale Giacomo Matteotti (Rione Viale Stazione – Rione Via Marconi), via don Minzoni (Rione Via don Minzoni – Rione Via Colangelo – Rione Via Masselli), via Michele Zannotti (Rione Porta San Marco – Rione Via Orazio Castelli), via Angelo Fraccacreta, piazza Municipio e conclusione in piazza della Repubblica dinanzi la chiesa.

alle ore 12.00 grandioso lancio di colpi in aria "alla Diana" eseguiti dalla Pirotecnica F.lli Del Vicario da San Severo (FG).

L’Associazione Tradizione Fujente ha inteso far effettuare il giro bandistico prevedendo una sosta per un brano/marcia, nei pressi di ogni “Rione” che solitamente omaggiava la Vergine del Rosario (ma anche e soprattutto la Madonna del Soccorso), con le tradizionali batterie e che per ovvie ragioni, allo stato attuale, non è ancora possibile organizzare.

Si è voluto fare ciò per “stare vicini” ai Rioni che tanto soffrono la mancanza di organizzazione dei propri eventi, certi del loro apprezzamento verso questa forma di piccolo ma significativo gesto da parte dell’Associazione Tradizione Fujente, realizzato in segno di fede, tradizione e devozione.

Per una questione di ulteriore sicurezza, dopo la stretta collaborazione avuta anche per la festa di San Severo Vescovo, Tradizione Fujente verrà coadiuvata dal personale AISS – Associazione Italiana Safety & Security – di San Severo, che presterà servizio per il giro bandistico.

L’Associazione Tradizione Fujente intende ringraziare il sig. Dirigente del Commissariato di P.S. di San Severo – dott. Claudio SPADARO – per la fiducia nuovamente accordataci nonché per la preziosa collaborazione, certi che non verranno meno gli impegni presi.

Si desidera altresì ringraziare l’Arciconfraternita del Rosario, F.lli Del Vicario, la Bassa Musica l’Armonia Molfettese e l’AISS per la fattiva collaborazione.

Sentiti ringraziamenti ad Italiana Ascensori & Servizi s.r.l. per la partnership.