SAN SEVERO – In avvio il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Appello alla popolazione per collaborare con i rilevatori

In avvio il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Appello alla popolazione per collaborare con i rilevatori.

Il Comune di San Severo informa la cittadinanza che è iniziato in questi giorni il CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI IN COLLABORAZIONE CON L’ISTAT.

“Sta per partire un’altra edizione del censimento – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore ai Servizi Demografici Mariella Romano – che negli anni scorsi si è conclusa con successo, grazie agli sforzi congiunti e alla sinergia tra tutti gli attori coinvolti. In continuità con le esperienze precedenti, riteniamo sia fondamentale perseguire la proficua collaborazione sul territorio in merito agli obiettivi e alle modalità della strategia censuaria. Il Comune di San Severo rende noto alla popolazione della complessa macchina organizzativa che sta per partire e che vedrà i rilevatori comunali regolarmente autorizzati ad effettuare il censimento. Rivolgiamo un appello alla popolazione a collaborare con gli stessi, al fine di rendere il miglior servizio possibile”.

SAN SEVERO, 6 ottobre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo