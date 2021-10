APRICENA – AGGIORNAMENTO INCENDI IN CAMPAGNA. MONITORAGGIO COSTANTE DI VIGILI E FORZE DELL’ORDINE. MULTE E DENUNCE

AGGIORNAMENTO INCENDI IN CAMPAGNA. MONITORAGGIO COSTANTE DI VIGILI E FORZE DELL’ORDINE. MULTE E DENUNCE.

Carissimi,

dalla settimana scorsa, il Comando della Polizia Locale e i Carabinieri stanno facendo un ottimo lavoro di monitoraggio costante degli incendi in campagna.

Sono state elevate multe e fatte denunce ai responsabili che hanno violato la legge.

Ringrazio i tanti cittadini che ci hanno segnalato episodi anomali e che ci hanno consentito di arrivare in tempi rapidi sui posti incriminati.

Tengo tuttavia a sottolineare, che siamo per un’agricoltura di qualità, che siamo e saremo sempre a fianco dei nostri agricoltori onesti e laboriosi, che rispettano le leggi .

Va comunque detto, che, in base alle normative vigenti, le sterpaglie di lavorazione nei campi, per certe quantità, è possibile incendiarle, sotto la supervisione dei proprietari. OVVIAMENTE, NON È POSSIBILE INCENDIARE TUBICINI, PLASTICA O ALTRO, che invece è illegale e dannoso per la salute e l’ambiente.

Quindi, ai cittadini, chiedo di non allarmarsi, il fenomeno è sotto controllo ed è chiaro ormai a tutti, che i responsabili di attività illegali, sono e saranno sanzionati e denunciati come prevede la legge.

Vi chiediamo ancora di vigilare, tutti insieme, per contrastare ogni forma di illegalità sul nostro territorio.

#GuardiamoAvantiApricena

Il Sindaco

Ing. Antonio Potenza