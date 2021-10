APRICENA – IL FOGGIA DI ZEMAN OGGI AL MADREPIETRA STADIUM. CHI SEMINA RACCOGLIE  

IL FOGGIA DI ZEMAN OGGI AL MADREPIETRA STADIUM. CHI SEMINA RACCOGLIE

Carissimi,

con grande gioia Vi comunico che oggi, giovedì 7 ottobre 2021, alle ore 15.30, al MADREPIETRA STADIUM di Apricena, arriverà il FOGGIA CALCIO del maestro ZDENEK ZEMAN, che affronterà la squadra di promozione di casa nostra, lo SPORTING APRICENA, per un’amichevole di lusso.

Sarà un onore assistere a questa partita.

Abbiamo fatto molto per le nostre strutture sportive in questi anni, specialmente allo stadio, ogni giorno visitato da centinaia di atleti e famiglie. A breve partiranno i lavori per la tribuna, torri fari ed altro.

Chissà se il FOGGIA CALCIO sarebbe mai venuto a fare un’amichevole ad Apricena, su quel campo di patate che ci hanno lasciato nel 2012?

Credo proprio di no.

Ecco perché, CHI SEMINA RACCOGLIE. In questi questi ultimi anni abbiamo fatto la SERIE D, abbiamo avuto partite della PRIMAVERA NAZIONALE della SERIE A, abbiamo con ORGOGLIO PORTATO IN ALTO IL NOME DELLA NOSTRA CITTÀ.

Sono e siamo orgogliosi del lavoro che stiamo facendo, ma credetemi non è semplice, è molto faticoso, ma l’amore per Apricena e il Vostro costante l’affetto supera ogni sacrificio.

#OrgoglioApricena❤

Il Sindaco di Apricena

Antonio Potenza