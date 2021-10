Covid: in Puglia 94 nuovi casi e nessun morto. Sono 2.450 le persone attualmente positive

(ANSA) – BARI, 07 OTT – Oggi in Puglia si registrano 94 nuovi casi su 12.982 test per la ricerca del Coronavirus e zero decessi legati alla malattia. Il tasso di positività è dello 0,7%.

I casi individuati sono così distribuiti: 25 in provincia di Bari, 4 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 9 nel Brindisino, 22 nel Foggiano, 19 in provincia di Lecce, 15 in provincia di Taranto. Altri 2 riguardano residenti fuori regione.

Delle 2.450 persone attualmente positive 146 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva. (ANSA).