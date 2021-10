SAN SEVERO – PROROGATI AL 15 OTTOBRE I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE DUE MISURE PER IL SOSTEGNO DEI CENTRI ESTIVI PRIVATI PER MINORI

PROROGATI AL 15 OTTOBRE I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE DUE MISURE PER IL SOSTEGNO DEI CENTRI ESTIVI PRIVATI PER MINORI.

Il Sindaco Francesco Miglio, l’Assessore alle Politiche Sociali Simona Venditti, il Dirigente II Area Francesco Rizzitelli comunicano quanto segue.

Con determinazioni dirigenziali n. 2223 e n. 2224 del 06.10.2021, sono stati prorogati sino al 15 ottobre 2021 i termini per la presentazione delle domande relativi a:

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE MISURE PER IL SOSTEGNO DEI CENTRI ESTIVI PRIVATI PER I MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA 3 E 17 ANNI NEI MESI TRA LUGLIO E SETTEMBRE 2021 IN ATTUAZIONE DELLA LINEA D’INTERVENTO B DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 6 AGOSTO 2021, N. 147.

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI DEL TERZO SETTORE PER I MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA 3 E 17 ANNI NEI MESI TRA LUGLIO E SETTEMBRE 2021 IN ATTUAZIONE DELLA LINEA D’INTERVENTO A – AZIONE 2 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 6 AGOSTO 2021, N. 147.

SAN SEVERO, 7 OTTOBRE 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo