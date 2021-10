VACCINI ANTICOVID: AGGIORNAMENTO 7 OTTOBRE



Sono 5.876.139 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono l’ 85.5% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.875.530).



ASL BARI

Sono tre le RSA in cui quest’oggi è stata programmata la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid. Si tratta, in dettaglio, di strutture residenziali per anziani di Locorotondo, Gioia del Colle e Alberobello dove gli operatori del Dipartimento di Prevenzione hanno organizzato sedute dedicate alla vaccinazione di ospiti e personale. Sinora le strutture della Asl Bari hanno garantito la terza dose a 879 persone, all’interno di RSA e in strutture ospedaliere per soggetti immunocompromessi, in particolare dializzati e pazienti oncologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi.

Nella giornata di ieri sono state inoculate circa 1.800 dosi per un totale di 1 milione 912mila. Copertura particolarmente in crescita nella fascia d’età 12-19 anni: il 77% dei ragazzi e delle ragazze dell’Area Metropolitana ha completato il ciclo vaccinale, un livello già alto che nella città di Bari sale sino all’83%.







ASL BRINDISI





Prosegue la campagna vaccinale nella Asl di Brindisi. Sono 67.597 le dosi erogate finora dai medici di medicina generale, di cui 15.487 (22,9%) in ambito domiciliare. Il 18,5% (12.478) delle dosi è stato somministrato a soggetti over 80, il 26,1% (17.669) a soggetti tra 70 e 79 anni, il 27,4% (18.514) a soggetti della fascia 60-69 anni e il 28% (18.936) a soggetti sotto i 60 anni. I soggetti fragili rappresentano la categoria a rischio vaccinata prevalentemente dai medici di famiglia (47.850; 70,8%), seguita dai soggetti con età superiore a 60 anni (13.382; 19,8%), dai caregiver (1.314; 1,9%) e da altre categorie (5.051; 7,5%).



ASL BT

Continua nella Asl Bt la vaccinazione con terza dose dei pazienti fragili. Fino a oggi sono stati, vaccinati 632 pazienti dializzati, in attesa di trapianto o con patologie oncologiche.



ASL FOGGIA

In provincia di Foggia, dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID, sono state somministrate 852.932 dosi.

Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino l’85,5% delle persone di età superiore a 12 anni. Ha concluso il ciclo vaccinale il 72,3% degli over 12.

Hanno ricevuto, inoltre, la terza dose 908 persone immunocompromesse.

I medici di medicina generale hanno somministrato in tutto 158.042 dosi di vaccino di cui 19.309 a domicilio.



ASL LECCE

Sono 1.130.023 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in provincia di Lecce. Prosegue la campagna di vaccinazione con 1591 vaccinazioni – di cui 182 a pazienti con fragilità – effettuate nella giornata di ieri, tra hub – in cui si accede senza prenotazione – centri sanitari e a cura dei Medici di medicina generale.



ASL TARANTO

Negli hub della ASL Taranto stamane si sono registrate quasi 600 vaccinazioni, così suddivise: a Taranto, 179 all’Arsenale MM e 99 alla Scuola Volontari Aeronautica Militare, 110 presso l’hub di Martina Franca e 178 a Manduria.

Sabato 9 ottobre è previsto l’open day all’hub Porte dello Jonio: dalle 9 alle 13, ci si potrà recare presso il drive through al centro commerciale alle porte del capoluogo e ricevere la prima dose di vaccino ma anche completare il ciclo vaccinale, eventualmente recuperando la seconda dose, in caso di appuntamento non rispettato.