30 nuovi casi di Covid nel foggiano. Sono 2.410 le persone attualmente positive in Puglia

113 nuovi casi di Covid in Puglia su 11.664 test giornalieri. 4 i morti. Questi i dati del bollettino regionale dell’8 ottobre. I contagi sono così suddivisi per provincia: 39 nel Barese, 2 nella Bat, 6 nel Brindisino, 30 nel Foggiano, 19 nel Leccese, 18 nel Tarantino. Residenti fuori regione: -3, provincia in definizione: 2. Sono 2.410 le persone attualmente positive, 135 ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva.