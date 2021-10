Covid: focolaio nel Foggiano, su 60 positivi 30 sono studenti. A San Nicandro Garganico, alunni contagiati hanno tra 7 e 13 anni

(ANSA) – SAN NICANDRO GARGANICO (FOGGIA), 08 OTT – Un focolaio di Coronavirus è scoppiato a San Nicandro Garganico, nel Foggiano, con 60 positivi di cui 30 sono alunni dello stesso istituto, di età compresa tra i 7 e i 13 anni. In totale ci sono 200 persone in isolamento.

Secondo i primi accertamenti, il focolaio sarebbe partito da un adulto che avrebbe contagiato uno studente.

Il sindaco Matteo Vocale è stato quindi costretto, spiega, “alla chiusura, per oggi e sabato, delle classi dell’istituto comprensivo ‘D’Alessandro-Vocino”.

“Non abbiamo registrato casi gravi – aggiunge il primo cittadino – a parte un paio di casi con leggere problematiche respiratorie. Il resto dei contagiati sono tutti o quasi tutti asintomatici o con leggerissimi sintomi”.

In giornata il sindaco incontrerà la dirigente scolastica, le autorità sanitarie locali e la Protezione Civile, per pianificare le misure più idonee per affrontare il caso. (ANSA).