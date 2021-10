RIMINI – E’ GIOVANNI PISCINO DI SAN SEVERO IL CARABINIERE CHE HA SALVATO LA VITA AD UNA DONNA IN ACQUA!

E’ Giovanni Piscino di San Severo uno dei due carabinieri che il 18 settembre scorso hanno tratto in salvo una donna nell’acqua del portocanale a pochi metri dal ponte di Tiberio a Rimini.

Mentre erano in servizio di controllo del territorio in via Bastioni settentrionali, i due militari dell’Arma sono stati fermati da una ragazza che ha indicato loro la presenza di un corpo in acqua. Senza ulteriore indugio, gli uomini del 112 si sono precipitati a bordo riva, dove il corpo della donna era prono con il viso completamente in acqua.

Immediate sono scattate le operazioni di pronto intervento che grazie a Giovanni e al suo collega, le hanno permesso di espellere eventuali liquidi presenti nei polmoni. La donna, priva di documenti, è stata portata in ospedale Infermi in gravi condizioni