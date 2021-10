Rabiot positivo, salta la finale di Nations League

MILANO (ITALPRESS) – Adrien Rabiot non disputerà la finale della Uefa Nations League in programma domani sera a San Siro contro la Spagna. La Federcalcio francese, infatti, ha annunciato che il centrocampista della Juventus è risultato positivo al Covid-19 ed è stato posto immediatamente in isolamento. La FFF aggiunge che il giocatore non potrà essere sostituito dal commissario tecnico Didier Deschamps che, dunque, potrà contare su 21 giocatori, dopo l’infortunio di Lucas Digne.

(ITALPRESS).