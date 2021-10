CALCIO – SERIE C – IL FOGGIA TRAVOLTO A PALERMO

DI LINO MONGIELLO

Palermo, 10 ottobre 2021. Inatteso e pesante stop del Foggia nella trasferta di Palermo. Con un secco 3-0 la squadra siciliana risolve tutto d’un colpo il momento di crisi, approfittando della giornata no della squadra di Zeman. Dopo la bella vittoria col Messina, i satanelli deludono con una prestazione da dimenticare. Sicuramente dal punto di vista dell’impegno non c’è nulla da dire. Ma sicuramente, dalla sfida in terra di Sicilia, Mister Zeman ha ricevuto delle risposte su quali sono gli uomini affidabili ed adattabili ai suoi dettami. Non tutti sono in grado di “rispondere” alle volontà tattiche del boemo e quindi per alcuni lo spazio a disposizione in questo Foggia si ridurrà drasticamente. Lo aveva detto Zeman: “ … le distanze tra centrocampo e difesa non sono giuste”. Ed ha avuto ragione. Il Foggia, davanti ad un buon Palermo, ma niente più, s’è fatto male da solo. Concedendo due gol con altrettanti palloni persi, incautamente, a centrocampo ed innescando ed esaltando le veloci ripartenze di Brunori. Che è andato a nozze. Nell’altra metà campo le cose sono andate in modo ben diverso. Il Foggia ha sofferto nel costruire un gioco accettabile. Spesso il gioco s’è imballato a centrocampo e pur facendo affidamento sugli esterni che hanno fatto la spola nelle due fasi, non ci sono state occasioni particolarmente interessanti. Alla tanta voglia di fare non c’è stata la finalizzazione dell’azione. Anche perché i vari tentativi sono stati provati con scarsa convinzione. La sconfitta ci sta tutta e adesso occorre reagire immediatamente. Non sarà facile anche perché i prossimi tre esami si chiamano Monopoli, Bari e Taranto. E i rossoneri dovranno dimostrare di essere squadra innanzitutto e poi di possedere quelle doti di caparbietà necessarie per poter risolvere le sorti di un match. Vedremo. Intanto in settimana si lavorerà duramente per eliminare i “difetti” evidenziati nella trasferta di Palermo e una lavata di testa sicuramente non mancherà. Eppure la gara era cominciata con un Foggia decisamente in attacco sia pure con poca convinzione ma al Palermo è bastato sfruttare il primo errore rossonero per portarsi in vantaggio. Floriano ha rubato palla a Sciacca e dopo aver scambiato con Brunori (4’) ha superato Alastra. Lo sbandamento della difesa del Foggia è apparso evidente. Subito dopo ancora Brunori (8’), pescato al limite dell’area, ha calciato bene ma Alastra non si è fatto sorprendere. C’è voluto qualche minuto per riprendersi e al Foggia non è stato convalidato il gol di Sciacca (17’) per un presunto fuorigioco di Petermann. Con molte difficoltà il Foggia ha continuato a macinare gioco ma al tanto fumo è mancato l’arrosto. Ferrante (19’) di testa non has impresso forza e comunque non ha inquadrato il bersaglio. Dal possibile gol del pari, il Palermo ha messo a frutto la seconda opportunità concessa dagli avversari per siglare il gol del raddoppio. Rocca ha perso palla a centrocampo e Brunori (20’) è scappato via ai difensori ed ha fulminato Alastra. Sul 2-0 la gara del Palermo s’è fatta inaspettatamente in discesa. Il Foggia ha rischiato il tracollo, evitato dalla buona vena di Alastra che ha anticipato Fella. Qualche minuto più tardi l’estremo difensore rossonero ha dovuto fermare fuori area, in modo falloso Brunori, rimediando il giallo per evitare il quasi sicuro 3-0 che avrebbe spento ogni residua velleità. Velleità rimaste tali perché il Foggia non è stato capace di incidere. Ferrante (23’ e 34’), Curcio (33’) e Petermann (36’) non hanno impensierito più di tanto Pelagotti. Nella ripresa Zeman ha inserito Merkaj e Rizzo Pinna per Merola e Gallo nel tentativo di correggere l’assetto. E’ cambiato poco o niente. Brunori (8’) ha superato il “lento” Markic e tentato il pallonetto da 40 metri. Poi Peterman (13’) e Ferrante (23’) hanno confermato la pessima giornata in fase realizzativa. Il Palermo s’è limitato ad amministrare il match e portare in porto il prezioso successo, cercando di colpire ancora con azioni di rimessa. E c’è andato vicino in diverse occasioni. Alastra è stato bravo ad evitare che il passivo aumentasse. Nulla ha potuto sul penalty di Soleri (41’) assegnato per una presunta trattenuta di Girasole su Soleri (41’). Nelle battute conclusive, a confermare la giornata-no del Foggia, Ballarini (46’) non ha inquadrato la porta da ottima posizione.

PALERMO – FOGGIA 3-0

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti 6; Lancini 6.5 (38’ st Marong sv), Marconi 6.5 (20’ st Peretti), Perrotta 6.5; Doda 6, De Rose 6.5, Odjer 6, Giron 6; Floriano 6.5 (25’ st Soleri 7), Fella 6 (38’ st Luperini sv); Brunori 7 (25’ st Dall’Oglio 6).

In panchina: Massolo, Mannina, Corona.

Allenatore: Filippi 7.

FOGGIA (4-3-3): Alastra 6; Garattoni 6, Markic 5 (25’ st Girasole 6), Sciacca 6, Martino 6; Rocca 5 (39’ st Ballarini sv), Petermann 5.5, Gallo 5 (1’ st Rizzo Pinna 5.5); Merola 5 (1’ st Merkaj 5), Ferrante 5 (30’ st Di Grazia sv), Curcio 5.5.

In panchina: Volpe, Vigolo, Garofalo, Di Jenno, Tuzzo.

Allenatore: Zeman 6.

ARBITRO: Monaldi di Macerata 5.5.

RETI: 4’ pt Floriano, 20’ Brunori, 41’ st Soleri (rig.).

NOTE: cielo nuvoloso, terreno in buone condizioni. Spettatori 4.762. Ammoniti: Giron, Merola, Alastra, Markic, Marconi, Dall’Oglio, De Rose, Sciacca, Luperini. Angoli: 7-5 per il Foggia. Recupero: 1’, 4′.