SAN SEVERO – LA POESIA DI ARMANDO PERNA, PONTE TRA STORIA E BELLEZZA

Un autore che continua a stupire, Armando Perna, storico e scrittore, conferma la sua notevole vitalità letteraria condividendo ora la sua scrittura in versi, poesie che tracciano un tutt'uno col percorso di docente e storico e che segnano ancora una volta la cifra stilistica dell'autore sanseverese.

A cavallo tra storia e vissuto personale, tra ricordi e attualità, i versi di Armando Perna graffiano l’animo del lettore, per profondità e luce, accompagnandolo per mano a svelare quel monumento a San Severo che l’opera tutta del Maestro rappresenta.

Fil rouge, l’amore e il rispetto per la propria terra, per la sua San Severo, che tanto sacrificio costa ad ogni generazione: amore che non si deve mai mettere in discussione.

Nel video che segue lettura di alcune poesie e commento dell’autore. A chiudere un omaggio alla donna e al suo inafferrabile fascino.