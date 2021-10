SAN SEVERO – INTERRUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA: DISPOSTA LA CHIUSURA DELLA SCUOLA “SAN FRANCESCO” PER GIOVEDI’ 14 OTTOBRE

Con propria Ordinanza contingibile e urgente n. 135 in data odierna, il Vice Sindaco Salvatore Margiotta ha disposto la chiusura dell’Edificio scolastico “San Francesco” – Plessi “Calabria e Calabria 2” per interruzione erogazione di energia elettrica dalle ore 09:00 alle ore 17:00 nella giornata di giovedì 14.10.2021.

IL VICE SINDACO

Vista la nota prot. n 29262 del 13.10.2021 con la quale il Dirigente del Circolo Didattico San Francesco comunica che Enel spa con avviso affisso in data 13.10.2021 presso l’Edificio scolastico “San Francesco” ha preannunciato l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica nella giornata di giovedì 14 ottobre 2021 dalle 09:00 alle 17:00, includenti le vie corrispondenti agli edifici scolastici predetti;

Preso atto che il Dirigente del Circolo Didattico nella nota sopra indicata ha evidenziato che “detta interruzione crei conseguentemente l’interruzione dell’erogazione di acqua e che per detta interruzione, non potranno essere garantite le condizioni igienico sanitarie a tutela della salute degli utenti”;

Ritenuto, pertanto necessario disporre la chiusura dell’Edificio scolastico sede dei Plessi scolastici di cui sopra per l’intera giornata di giovedì 14 ottobre p.v. in quanto la mancata erogazione dell’energia elettrica compromette le condizioni di vivibilità delle strutture e la tutela della salute degli utenti in considerazione delle ripercussioni che l’assenza di energia avrebbe sul funzionamento degli impianti idrico e termosanitario nonché delle apparecchiature informatiche;

Considerata la necessità ed urgenza di provvedere;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in narrativa, la chiusura dell’Edificio scolastico e dei relativi Plessi “Calabria – Calabria 2” appartenenti al Circolo Didattico “San Francesco” per l’intera giornata di giovedì 14 ottobre 2021.

SAN SEVERO, 13 ottobre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo