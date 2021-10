Stroke Unit, il c.r. Splendido: “San Severo e Cerignola ancora fuori, chiedo audizione Direttore Generale Asl Foggia”

“Nonostante le nobili dichiarazioni di intenti e ad ormai cinque anni dalla delibera regionale istitutiva, il territorio della provincia di Foggia continua a scontare la totale assenza di Stroke Uniti di I livello, per cui continuano a registrarsi gravi disfunzioni nell’applicazione di protocolli dell’urgenza emergenza di intervento per l’ictus cerebrale, con inevitabili ripercussioni negative sulla salute dei pazienti.

Il sottoscritto ha, mesi or sono, presentato al riguardo una interrogazione urgente al Presidente Emiliano e all’assessore alla Salute Lopalco, ricevendone vane rassicurazioni. Infatti, tanto il presidio ospedaliero di San Severo quanto quello di Cerignola, continuano ad essere sguarniti di questo importantissimo e cruciale servizio sanitario.

Si ricorda che, in relazione al vasto territorio della provincia di Foggia, Stroke Unit di I livello (centri Spoke) dovrebbero urgentemente essere istituiti, nell’ambito di una struttura di neurologia, presso gli ospedali di I livello di San Severo e Cerignola la cui collocazione territoriale permette di coprire vaste aree (Nord e Sud del territorio provinciale) e di poter espletare i primi interventi di urgenza sull’ictus cerebrale, in stretto collegamento con il centro HUB (Stroke Unit di II livello) già operativo da anni nella s.c.o. di Neurologia del Policlinico Ospedali Riuniti di Foggia.

Come è evidente, si tratta di un intervento non più procrastinabile. E’ per questo motivo che nelle prossime ore formalizzerò la convocazione in audizione del Direttore Generale dell’Asl Foggia per capire i motivi del prolungato ritardo e se sono in atto procedure specifiche ed urgenti non più rinviabili”.

Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Lega Joseph Splendido.

Foggia, 13 ottobre 2021