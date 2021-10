SAN SEVERO – ENRICO PENNACCHIO NUOVO PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE CONSILIARE

San Severo Democratica esprime la propria soddisfazione ed i migliori auguri per la presidenza della IV Commissione Consiliare attribuita al Consigliere Enrico Pennacchio. Si sono tenute nella giornata Mercoledì 13 ottobre infatti la elezione del Presidente della IV commissione consiliare Socio – Sanitaria, dove all’unanimità i membri di maggioranza e opposizione hanno deciso di premiare il lavoro svolto in questi due anni dal Consigliere Pennacchio. Certi della correttezza, competenza e passione nell’approccio alle problematiche cittadine che già in questi due anni di consiliatura Enrico Pennacchio ha dato dimostrazione di possedere soprattutto nell’ambito di tematiche sociali, auguriamo la continuazione dei lavori in commissione fondato su concretezza, collaborazione nel pieno spirito di operare per il bene della città di San Severo.

Il coordinatore di San Severo Democratica

Palmisano Davide