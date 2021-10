SAN SEVERO – IL SALUTO DELL’A.C. ALLA PROF.SSA ISABELLA DE FINIS, NUOVO DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONSOLATO GENERALE DI MONTREAL IN CANADA

Ancora una tappa di prezioso arricchimento professionale per una nostra concittadina, che ha incontrato nei giorni scorsi, prima della sua partenza alla volta del Canada, il Sindaco Francesco Miglio.

La prof.ssa Isabella de Finis, per tanti anni apprezzato Dirigente Scolastico presso il Liceo Pestalozzi di San Severo, dopo aver prestato servizio nei precedenti due anni scolastici, in qualità di Dirigente Scolastico, presso l’Ufficio Scuole del Consolato Generale di Stoccarda ed essere transitata presso il Ministero degli Esteri, si appresta a ricoprire la medesima carica presso il Consolato Generale di Montreal in Quebec, Canada, per un mandato di circa 6 anni.

“Salutiamo con piacere e soddisfazione il nuovo ed importante percorso professionale – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Celeste iacovino – della prof.ssa de Finis, che taglia un traguardo prestigioso ed unico nel suo genere per una nostra concittadina. E’ un incarico importante, che giunge a coronamento di una carriera scolastica di assoluto spessore. A Isabella de Finis rivolgiamo il più caloroso IN BOCCA AL LUPO, foriero di ulteriori soddisfazioni umane e professionali”.

“L’esperienza vissuta in un contesto estero – ha detto Isabella de Finis – mi ha arricchita professionalmente, culturalmente e soprattutto personalmente. Aver dovuto affrontare in un paese straniero l’emergenza Covid19 ha messo a dura prova la resilienza e la tenacia per una svolta professionale lungamente desiderata e raggiunta. I miei ringraziamenti vanno ai Consoli italiani che mi hanno sempre supportata nei momenti difficili e con i quali la collaborazione non e mai venuta meno nel fornire servizi di promozione della lingua e della cultura italiana. Nel contempo non escludo future collaborazioni con le scuole del nostro territorio per progetti culturali e linguistici. Sono orgogliosa delle tradizioni della mia terra, vivrò questa ulteriore esperienza lavorativa in vista del pensionamento, come il coronamento di una carriera che ha previsto quasi tutte le tappe. Da docente di scuola primaria specializzata nell’insegnamento della lingua inglese a docente di Storia e Filosofia ed infine all’incarico di Dirigente Scolastico assunto nel 2008. Ringrazio l’A.C. e porgo il mio saluto a tutta la comunità con l’orgoglio di esportare la SANSEVERESITA’ e l’italianità nel mondo”.

SAN SEVERO, 15 ottobre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo