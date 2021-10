SAN SEVERO – ORDINANZA SINDACALE: SOSPESI I LAVORI NEL CIMITERO CITTADINO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Con ORDINANZA N. 136 del 13.10.2021, il Vice Sindaco Salvatore Margiotta ha disposto la “Sospensione dei lavori nel cimitero cittadino, in occasione della commemorazione dei defunti anno 2021”.

Con tale Ordinanza si dispone che:

a decorrere da SABATO 23 OTTOBRE e fino a DOMENICA 07 NOVEMBRE 2021 sono sospesi: tutti i lavori di costruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria a sepolture private di ogni tipo nel cimitero cittadino; l’asportazione e l’introduzione di lapidi, marmi, lastre, vetri, ecc.; l’autorizzazione alla circolazione dei veicoli delle imprese incaricate dai privati all’interno del Cimitero. Conseguentemente le imprese che hanno in corso tali lavori devono provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponteggi ed alla rimozione dal cimitero delle macerie, della sabbia, ghiaia, terra, calce, ecc. in modo da lasciare le aree adiacenti alle sepolture private in condizioni di ordinato decoro. Le imprese avranno altresì cura di asportare dal cimitero le impalcature, tavole, pali, cavalletti, ecc., nonché tutte le attrezzature del cantiere.

Per i disabili autorizzati all’utilizzo del mezzo (muniti di regolare tagliando identificato per il trasporto di persone diversamente abili) è consentito l’ingresso nella giornata di Sabato 30.10.2021 invece che Domenica 31.10.2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

SAN SEVERO, 15 ottobre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo