SAN SEVERO – Proseguono le attività connesse alla redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e all’aggiornamento del Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana (DPRU)

Proseguono le attività connesse alla redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e all’aggiornamento del Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana (DPRU).

“Si tratta – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco Salvatore Margiotta e l’Assessore ai LL.PP. Luigi Montorio – di due strumenti di pianificazione e programmazione di cui l’Amministrazione Comunale ha deciso di dotare la Città di San Severo, attraverso i quali verranno definite strategie e obiettivi di breve e medio termine in due ambiti essenziali che riguardano la qualità della vita dei cittadini, la mobilità e la dotazione di spazi pubblici e servizi”.

Per quanto riguarda il PUMS è in corso dalla scorsa estate un’indagine online finalizzata ad acquisire quante più informazioni possibili sulle abitudini di mobilità dei cittadini, per comprenderne problematiche e criticità e meglio individuare gli interventi e le politiche necessarie per superarle. Per partecipare all’indagine e fornire il proprio contributo è sufficiente visitare il sito internet del Comune e compilare il questionario elaborato dalla società incaricata per la redazione del Piano, utilizzando il seguente collegamento:

https://www.comune.san-severo.fg.it/2021/06/16/piano-urbano-della-mobilita-sostenibile/

Inoltre nei giorni scorsi si sono tenuti due incontri con i consiglieri comunali e con gli stakeholder, finalizzati alla presentazione dei risultati della prima fase di indagine e all’ascolto delle esigenze delle categorie, delle associazioni di cittadini e degli imprenditori. A breve si terranno ulteriori incontri finalizzati alla definizione degli scenari e degli obiettivi.

Parallelamente proseguono le attività finalizzate all’aggiornamento del Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana (DPRU) e alla redazione del Programma Integrato di Rigenerazione Urbana del centro storico, due importanti documenti di programmazione che serviranno a definire le strategie e gli interventi necessari per dotare la città degli spazi pubblici e dei servizi necessari per migliorare la qualità della vita dei cittadini e per rivitalizzare il centro storico. Lunedi scorso si è tenuto il secondo incontro con il Laboratorio di Progettazione permanente “Mosaico di San Severo”, costituito da numerosi professionisti tecnici della città, che stanno partecipando attivamente a questa importante attività di pianificazione e programmazione: nelle prossime settimane sono previsti ulteriori incontri con la rappresentanza istituzionale, con le associazioni e con gli stakeholder.

Nel frattempo proseguono i lavori della Rigenerazione Urbana Sostenibile nei vari ambiti cittadini ed è già in fase di ultimazione il primo dei lavori programmati nel quartiere San Bernardino, dove sono previsti tre interventi che, ad avvenuta realizzazione, miglioreranno notevolmente il sistema della mobilità carrabile e ciclopedonale del quartiere e dove verranno riqualificate strade e spazi pubblici sui quali da decenni non venivano effettuati interventi di manutenzione.

SAN SEVERO, 15 ottobre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo