CALCIO – SERIE C – GOAL DI FERRANTE, IL FOGGIA BATTE IL MONOPOLI!

Di Lino Mongiello

Foggia, 17 ottobre 2021. Era importante riscattare l’opaca prova di Palermo e il Foggia riesce a superare, sia pur di misura (1-0), il Monopoli. La vittoria fa tornare il sorriso alla compagine di Mister Zeman che risale posizioni in classifica e adesso è attesa alla gara della verità contro la capolista Bari, nell’infrasettimanale al San Nicola. Sarà un match che dirà molto su quale ruolo potrà assumere la pattuglia rossonera in questo campionato. In ogni caso sarà bene affrontare la prima della classe con carattere e la giusta determinazione. Solo così si potrà tentare di fermare la corsa della corazzata biancorossa. Tornando alla gara col gagliardo Monopoli il successo del Foggia è ampiamente meritato. A parte il bellissimo gol di Ferrante (quarta marcatura) i satanelli hanno colpito anche due pali e fallite almeno due clamorose palle gol. Il che legittima pienamente la vittoria e la superiorità del Monopoli che non ha affatto sfigurato, confermando tutto quanto di buono ha fatto finora. Sicuramente Zeman dovrà insistere sui suoi uomini per azzerare gli errori che inevitabilmente ancora commettono e che, a volte, impediscono di sfruttare al meglio le situazioni che si presentano sul terreno di gioco. Emblematica l’occasionissima non sfruttata in pieno recupero con netta superiorità numerica (5 vs 2) davanti al portiere Loria. Una tiratina d’orecchie in certi casi non farebbe male. Tornando al match col Monopoli Zeman ha proposto solo due novità. Innanzitutto fascia di capitano a Rocca. Poi Girasole al posto di Markic e Di Grazia per Curcio. Di Grazia giocherà pochi minuti e per un infortunio dovrà cedere il posto proprio a Curcio. L’inizio di gara non è brillante. Le due squadre si temono ed evitano di concedere spazi importanti. Il pressing degli ospiti crea difficoltà alla manovra di Rocca e compagni che non sfruttano a dovere le corsie esterne. Si agisce prevalentemente per vie centrali e li si infrangono tutti i tentativi di assalto color rossonero. Per oltre 20’ non ci sono azioni di rilievo da registrare e la noia la fa da padrone. Improvvisamente però scocca la scintilla e il Monopoli si fa vivo dalle parti di Alastra. Vassalli crossa per Piccinni (25’) che però manca l’aggancio. Replica immediatamente il Foggia che da il là alla sua azione martellante che porterà al gol del vantaggio. Petermann (26’) dai venticinque metri, spara una “fucilata” che si infrange sul palo alla sinistra di Loria apparso fuori causa. Subito dopo ancora il “legno”, l’altro, strozza in gola la gioia del gol a Gallo (27’), dopo il micidiale uno due con Curcio che mette a disagio l’intera difesa del Monopoli. Esaurite le prove, arriva il gol del meritato vantaggio, con un’azione spettacolare, tutta di prima. Merola, scambia con Curcio, mette Ferrante (32’) davanti a Loria e lo fulmina con un tiro preciso, pur avendo Arena spalla a spalla a cercare di disturbarlo. Il Monopoli subisce il colpo, stenta a reagire e solo nel finale di frazione si rende pericoloso con Arena (40’) a deviare di testa sul cross di Starita. Nella ripresa il Foggia prova essenzialmente ad amministrare il match evitando rischi inutili. Non rinunciando a ripartire in contropiede. Merola serve un secondo prezioso assist a Ferrante (9’) che stavolta non tramuta in rete. I capovolgimenti di fronte si susseguono ma nessuna delle due squadre trovano il colpo vincente. Da una parte e dall’altra i due tecnici ricorrono alla panchina sperando nella soluzione giusta. Nel Monopoli il solito Starita (30’) sfiora l’incrocio. Ma il Foggia sciupa le più ghiotte palle gol che avrebbero definitivamente spento le ambizioni del Monopoli. Petermann (35’) davanti a Loria è murato in extremis da un difensore. Poi Merkaj pesca l’isolato Ferrante (40’) ma l’attaccante perde l’attimo per battere a rete. Dal possibile 2-0 il Monopoli sfiora il gol del pari col vivacissimo Starita (45’) sul quale Alastra si oppone come può. E, in pieno recupero Rizzo Pinna (47’) calcia male a rete e non capitalizza la superiorità numerica (5 contro 2) che fa imbestialire compagni e tifosi sugli spalti. Queste opportunità non vanno fallite.

FOGGIA-MONOPOLI 1-0

FOGGIA (4-3-3): Alastra 6; Garattoni 6, Sciacca 6.5, Girasole 6.5, Martino 6 (15’ st Nicoletti 6); Rocca 6.5, Petermann 6.5, Gallo 6.5; Merola 6 (15’ st Merkaj 6.5), Ferrante 6.5 (42’ st Rizzo Pinna sv), Di Grazia sv (13’ pt Curcio 6). In panchina: Volpe, Di Pasquale, Vigolo, Garofalo, Di Jenno, Ballarini, Tuzzo. Allenatore: Zeman 6.5.

MONOPOLI (3-5-2): Loria 5.5; Arena 6, Bizzotto 5, Mercadante 5.5; Viteritti 5.5 (33’ st Grandolfo sv), Piccinni 6 (1’ st Hamlili 6), Vassallo 6 (29’ st Morrone 5.5), Bussaglia 6 (17’ st Nocciolini 5.5), Guiebre 5.5; Starita 6, D’Agostino 5.5 (17’ st Novella 5.5). In panchina: Guido, Riggio, De Santis, Fornasier, Tazzer, Nina, Langella. Allenatore: Colombo 6.

ARBITRO: Cascone di Nocera Inferiore 5.

RETI: 32’pt Ferrante.

NOTE: cielo nuvoloso, temperatura mite, terreno in discrete condizioni. Spettatori 3.500 circa. Espulso al 38’ st Bizzotto per doppia ammonizione. Ammoniti: Alastra, Curcio, Morrone, Nicoletti. Angoli: 3-2 per il Monopoli. Recupero: 3’, 3′.