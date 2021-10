SAN SEVERO – Francesco Sderlenga, capogruppo di I. D., commenta l’importante finanziamento di 12 milioni di Euro per mettere in sicurezza l’ex discarica comunale. Un obiettivo a cui ha lavorato il partito e l’intera A.C.

COMUNICATO STAMPA

Francesco Sderlenga, capogruppo di Iniziativa Democratica per la Puglia – San Severo, commenta l’importante finanziamento di 12 milioni di Euro erogato dalla Regione Puglia per mettere in sicurezza l’ex discarica comunale. Un obiettivo a cui ha lavorato con impegno il partito e l’intera Amministrazione Comunale.

«Mentre c’è chi abbaia alla luna, l’Amministrazione Comunale di San Severo ha raggiunto un altro obiettivo primario per la città: il finanziamento di 12 milioni di Euro, da parte della Regione Puglia per bonificare l’ex discarica comunale sita in contrada “Pezza Imperiale”. Si tratta di un’operazione a cui questa amministrazione stava lavorando da tempo per farla andare a buon fine. Noi ci siamo riusciti, a differenza di chi non c’ha nemmeno provato, grazie ad un piano meticoloso di fattibilità, accolto favorevolmente dalla Regione Puglia. Il primo lotto di 12 milioni di Euro è stato finanziato in attesa degli ulteriori 7 milioni per completare gli altri dettagli del progetto di messa in sicurezza dell’ex discarica comunale. Sono opere che riguardano la salvaguardia del nostro territorio e delle nostre campagne»

San Severo lì, 17 ottobre 2021

Ufficio stampa Iniziativa Democratica Puglia – San Severo