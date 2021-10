SAN SEVERO – L’ I.C. “ZANNOTTI-FRACCACRETA” VOLA CON ERASMUS

L’ I.C. “ZANNOTTI-FRACCACRETA” VOLA CON ERASMUS

È terminata pochi giorni fa la prima mobilità prevista dal Progetto Erasmus KA229 ” Recicla, reutilizar, reducir” per l’ I.C. “Zannotti Fraccacreta”. Le docenti del team Grazia Pice, Daniela Tota e Daniela Carella, coordinatrice del Progetto, si sono recate al C.E.I.P. di Valverde (Isola di El Hierro-Spagna) per la formazione professionale e lo scambio strategico di buone pratiche didattiche con le scuole partner di Francia, Spagna e Portogallo. La delegazione italiana è stata accolta anche dalle autorità locali con una cerimonia presso il “Cabildo” della città ospitante. (v.foto con sindaco)

Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Carmela Vendola, annuncia con orgoglio anche l’approvazione di un nuovo Partenariato KA210-SCH intitolato “Environment and geoparks”, in cui l’I.C. “Zannotti-Fraccacreta” sarà scuola capofila e avrà come Paesi partner la Turchia e la Repubblica Ceca. Notizia più lieta non poteva giungere alla vigilia degli Erasmus Day celebrati in tutte le scuole d’Europa che hanno saputo cogliere questa grandiosa opportunità formativa e di crescita professionale.

Un mese di Ottobre dunque all’insegna dei Progetti Erasmus. La coordinatrice e il suo team composto anche dalle docenti Concettina Pascale, Gera Saggese e Anna Terracone sono già all’opera con nuove e accattivanti attività didattiche sulla tematica del rispetto ambientale, finalizzate alla prossima mobilità in Francia, nel mese di Dicembre.

Prof.ssa Daniela Carella