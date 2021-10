CASALNUOVO MONTEROTARO – 50ENNE DENUNCIATO DAI CARABINIERI DURANTE LA FIERA DEL SS ROSARIO

CASALNUOVO MONTEROTARO 50 ENNE DENUNCIATO DAI CARABINIERI DURANTE LA FIERA DEL SS ROSARIO

I controlli effettuati dai militari della Stazione carabinieri di Casalnuovo Monterotaro durante la fiera del Santissimo Rosario, svoltasi domenica 17 ottobre, dopo i diversi rinvii, hanno colto nel segno.

È stato infatti deferito all’AG di Foggia un 50 enne di Manfredonia, già noto alle Forze di Polizia. Commercio di merce contraffatta e ricettazione le ipotesi di reato a suo carico.

Nella bancarella dove il C.T., queste le sue inziali, nel centralissimo Corso Umberto I, durante la mattinata di festa, vendeva numerosi capi di abbigliamento, i militari hanno rivenuto ben 178 tra felpe, tute e pantaloni delle marche più in voga (Adidas, Emporio Armani, Vans, Levi’s) abilmente contraffatte.

La merce è stata posta sotto sequestro e il prevenuto non nuovo a questo tipo di reato, come detto, deferito all’AG in attesa degli ulteriori accertamenti che verranno disposti per risalire alla provenienza della merce illecita.