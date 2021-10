LUCERA – Iniziati i lavori di installazione di strutture modulari presso la scuola “Manzoni”

Iniziati da qualche giorno i lavori di installazione di strutture modulari presso la scuola media “Manzoni” di Lucera. “Si tratta di moduli presi a noleggio grazie ad un finanziamento specifico del Miur per il quale il Comune di Lucera è risultato idoneo nel mese di agosto – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Daniela Pagliara, che prosegue – In queste strutture saranno temporaneamente ospitate tre classi della scuola, dichiarata inagibile due anni fa, per sopperire alla carenza di quattro aule. Inoltre un modulo sarà dedicato ai servizi igienici e tutte le strutture saranno dotate di impianto termoautonomo”, conclude l’assessore Pagliara.



“Abbiamo partecipato ad un avviso pubblico per due finanziamenti – evidenzia il Sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta – Uno dedicato ai noleggi delle strutture modulari di cui stiamo completando l’installazione e un altro per la sistemazione di edifici scolastici in emergenza Covid. Finanziamenti quanto mai necessari per porre in essere lavori di sistemazione delle scuole che non hanno spazi adeguati per quelle che sono le direttive in materia anti-Covid. Era nostro preciso obiettivo dare la possibilità ai ragazzi della “Manzoni” di stare comunque nella propria scuola e contiamo, nelle prossime settimane, di iniziare i lavori di sistemazione delle quattro aule al momento inagibili”, conclude il primo cittadino.