San Severo: Incuria e degrado regnano in piazza IV Novembre. ll Coordinamento Cittadino di Forza Italia chiede al Sindaco Miglio di passare dagli annunci ai fatti

Comunicato Stampa

San Severo:Incuria e degr ado regnano in piazza IV Novembre.

ll Coordinamento Cittadino Di Forza Italia chiede al Sindaco Miglio di passare dagli annunci ai fatti.



Abbandonati all’incuria e al degrado, i residenti di piazza IV Novembre tornano a sollecitare al sindaco Francesco Miglio interventi di riqualificazione per quell’area della città. A sostegno delle ragioni dei residenti si schiera il coordinatore cittadino di Forza Italia Leonardo di Tullio che sollecita l’amministrazione comunale di centrosinistra a mettere da parte gli annunci e di passare ai fatti. “Gli anni passano – spiega il coordinatore Di Tullio – e la situazione di degrado peggiora sempre più. Il tempo passa e nessuno si preoccupa di dare risposte concrete ai disagi lamentati dai residenti attivando una riqualificazione dell’area”. Negli anni scorsi le lamentele di residenti e commercianti dell’area furono anche oggetto di una interrogazione comunale a firma della consigliera comunale di Forza Italia, Rosa Caposiena. Con quella istanza la consigliera invitava il sindaco Miglio a prevedere interventi di riqualificazione della zona. Sono passati quattro anni e nulla è cambiato. “Panchine, arredi e aiuole – aggiungono i residenti -, sono state transennate, cancellando così l’unico luogo di aggregazione presente in quell’area. Da anni, quindi bambini ed anziani non sanno più dove trascorrere il tempo libero. Da anni sentiamo continui annunci sui milioni di euro in arrivo per la riqualificazione di quartieri della città, intanto i nostri appelli sono stati completamente ignorati. Ora non ne possiamo più e faremo sentire la nostra voce anche presso la Regione che sta erogando i finanziamenti”. “ La riqualificazione dell’area – conclude il coordinatore azzurro, Di Tullio -, contribuirebbe anche a valorizzare le attività commerciali e professionali che lì insistono, oltre a divenire una area ristoro a pochi passi dal mercato settimanale e punto di incontro e di socializzazione per anziani, mamme e bambini di quell’area”.

Per il coordinamento Cittadino di Forza Italia

Dr. Leonardo Di Tullio