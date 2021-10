Covid: in Puglia 147 nuovi casi e 2 morti. 2.018 attualmente positivi, 17 in terapia intensiva

(ANSA) – BARI, 20 OTT – Oggi in Puglia si registrano 147 nuovi casi di Coronavirus su 22.606 test giornalieri (o,65% tasso positività) e 2 decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: 25 in provincia di Bari, 9 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 5 nel Brindisino, 16 nel Foggiano, 58 nel Leccese e 33 nel Tarantino.

Delle 2.018 persone attualmente positive 131 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva. (ANSA).